Mančesterio teroro atakos aukos: moksleiviai, mylinčios poros ir rūpestingi tėvai

Viena didžiausių Jungtinėje Karalystėje (JK) kada nors įvykdytų teroristinių atakų Mančesteryje nusinešė 22 žmonių gyvybes, tarp kurių buvo ir vaikų. Iki šiol patvirtintos dvidešimt vienos aukos tapatybės.

Trečiadienį Mančesterio policija patvirtino, kad tarp 22-jų žuvusiųjų - ir policijos pareigūnė Elaine McIver, kuri koncerte lankėsi ne darbo metu ir nedėvėjo policininko uniformos.

Ketvirtadienį su šeimos sutikimu policija pasidalino policininkės nuotrauka ir pabrėžė, kad „Elaine būtų norėjusi, kad žmonės nepasiduotų teroro baimei“.

Tributes paid to our officer Elaine McIver. Our thoughts are with her family, friends and all those who knew her. https://t.co/yOUgTIr2fF pic.twitter.com/8WJtealVXo

— Cheshire Police (@cheshirepolice) May 25, 2017

Policininkė priklausė Češyro policijos skyriui.

Mančesterio arenoje policininkė lankėsi su vyru, kuris sprogimo metu buvo sunkiai sužeistas, ir dviem vaikais, kurie taip pat sužeisti, tačiau jų būklė stabili.

Mančesterio policijos vadovas Ianas Hopkinsas sakė: „Su dideliu liūdesiu patvirtinu, kad viena iš aukų dirbo Češyro policijos nuovadoje“.

Eilidh MacLeod

14-metė mergina iš Bara miesto, esančio Škotijoje, koncerte lankėsi su drauge, kuri, kaip dabar patvirtinta, išgyveno.

„Žodžiai negali išreikšti, kaip mes jaučiamės praradę savo brangiąją Eilidh“, - sakė paauglės tėvai.

rest in peace Eilidh MacLeod another family member gone too soon. rest easy. 🙏🏼💛 pic.twitter.com/cWwSgrfvCO

— nemo & vanessa 🥀 (@ArianatorIsland) May 25, 2017

Merginos draugė Laura MacIntyre yra gydoma Mančesterio ligoninėje ir, pasak medikų, vis dar yra kritinės būklės.

Michelle Kiss

Michelle Kiss artimieji apibūdino, kaip „Mylinčia Tony'io žmoną, Dylano, Elliot ir Millie mamą, taip pat Micko ir Christine dukrą bei Nichola seserį“.

STILL MISSING: Michelle Kiss. Her daughter believed to be on the right with officer - Contact: 0800 096 0095 with any info! ❤🌹 pic.twitter.com/p3wwOGYz0A

— #prayformanchester (@prayformanc1) May 24, 2017

Bendrame pranešime žuvusios Michelle Kiss artimieji sakė: „Šeima jai buvo viskas ir mes visi jaučiamės visiškai sugniuždyti jos netekę. Ji buvo iš mūsų atimta labiausiai sukrečiančiu būdu, kokį tik galima įsivaizduoti“.

Sorrell Leczkowski

Sorrell Leczkowski iš Lydso į Mančesterio areną ėjo kartu su savo tėvais pasitikti koncerte buvusios sesers.

14-metė, kuri lankė Alertono mokyklą, žuvo vietoje po fojė nugriaudėjusio sprogimo, o mergaitės motina ir močiutė - ligoninėje kritinės būklės.

Sorrell Leczkowski sesuo, kuri buvo koncerte, liko nesužeista.

Chloe Rutherford ir Liamas Curry

Neišskiriama pora 17-metė Chloe Rutherford ir 19-metis Liamas Curry iš Šildso miesto į koncertą ėjo drauge.

if anyone has information on the whereabouts of Chloe Rutherford and Liam Curry contact 07920405015 🙏🏻#Manchester #pray4manchester pic.twitter.com/AdPJGeb3Uz

— Chloe (@chlohemmings96) May 23, 2017

Po sprogimo abu jaunuoliai buvo paskelbti dingusiais be žinios ir jų šeimos socialiniuose tinklapiuose buvo pradėjusios paauglių paiešką.

Bendrame pranešime Chloe ir Liamo šeimos sakė, kad jaunuoliai buvo „idealūs ir skirti vienas kitam. Jie norėjo kartu būti amžinai, ir dabar taip ir yra“.

Nell Jones

Holmes Chapel mokyklos atstovai patvirtino, kad atakos Arianos Grande koncerto metu žuvo 14-metė mokyklinukė Nell Jones.

Nell Jones, who works with my boyfriend. was at the concert last night & hasn't been in contact, please RT and share! #MissingInManchester pic.twitter.com/wTs265Ey6L

— Gina R (@georginaarobins) May 23, 2017

Mokyklos vadovas Denisas Oliveris spaudai sakė, kad iki dabar mergaitės tėvai tikėjosi, kad Nell tiesiog pasimetė chaose arba pateko į vieną iš ligoninių.

Nel Jones mokytoja sakė, kad mergaitės klasė sukrėsta: „Atrodo, tarsi praradome seserį“.

Jane Tweddle-Taylor

51-erių Jane Tweddle-Taylor į Mančesterio areną palydėjo draugę, kuri po koncerto turėjo pasitikti dukrą.

Moteris dirbo administratore mokykloje Blakpulo mieste. Jane kolegos ją apibūdino kaip visuomet linksmą ir draugišką asmenybę.

#Manchester Update: 🇬🇧💔Confirmed, gone 50 years too young Jane Tweddle. RIP Miss Sweet.😇 #CourtneyBoyle still on missing status. pic.twitter.com/8vOTR0vgG8

— Christine Beswick (@bychristinebswk) May 24, 2017

„Šiuo siaubingu metu mūsų mintys yra su Jane draugais ir artimaisiais. Ji tikrai buvo nuostabi kolegė“, - sakė bendradarbė Jane Bailey.

Angelika ir Marcinas Klisai

Sutuoktiniai Angelika ir Marcinas Klisai iš Lenkijos, kurie gyveno Jorko mieste, sprogus savadarbei bombai žuvo laukdami savo dviejų dukrų.

Poros 20-metė dukra Alex Klis, kuri studijuoja Jorko universitete, socialiniuose tinkluose buvo paskelbusi tėvų paiešką.

Please RT! Angelika and Marcin Klis are still missing following attack at Ariana Grande concert on Monday night! #MissingInManchester pic.twitter.com/kPCMXyYbSo

— Zucchinisaurus Ⓥ (@Zucchinisaurus) May 24, 2017

Lenkijos užsienio reikalų ministras Witold Waszczykowski patvirtino, kad sutuoktinių pora žuvo laukdami savo dukrų, tačiau abi mergaitės yra saugios. Politikas šeimai taip pat išreiškė užuojautą.

Martinas Hettas

29-erių Martinas Hettas koncerte lankėsi kartu su draugu Stuartu Aspinallu, tačiau palikdami koncertą draugai atsiskyrė vienas nuo kito.

Viešųjų ryšių specialistas žuvo sprogimo fojė metu.

my brother @martynhett was at the #manchester arena last night and hasn't checked in. if anyone has seen him in any way *please* contact me pic.twitter.com/Gu5w7cjyF0

— Dan Hett (@danhett) May 23, 2017

M. Hetto partneris asmeninėje „Twitter“ paskyroje rašė: „Vakar sužinojome, kad mūsų nuostabus, ikoniškas ir gražus Martinas neišgyveno. Šį pasaulį jis paliko taip, kaip ir gyveno – dėmesio centre“.

Kelly Brewster

Moters artimieji patvirtino, kad 32-ejų Kelly Brewster iš Šefildo žuvo savo kūnu dengdama dukterėčią nuo sprogimo.

// #ManchesterBombing // Kelly Brewster 32 years old with a heavy heart, i am announcing the death of kelly. Rest In Peace, hero. 🌹 pic.twitter.com/o9ejdpp8zC

— Find Ariana Victims (@FindVictims) May 23, 2017

Moters dėdė, Paulas Dryhurstas pasakojo, kad pasibaigus pasirodymui ir žmonių spūstyje pasimetus nuo savo sesers, Kelly „herojiškai uždengė 11-metę dukterėčią nuo sprogimo“.

Liūdnas žinias apie moters žūtį feisbuke patvirtino jos draugas Ianas Winslowas, kuris teigė, kad pora turėjo daug ateities planų ir kartu buvo be galo laimingi.

Johnas Atkinsonas

28-erių Johno Atkinsono draugai jį apibūdino, kaip tikrą džentelmeną. Jie taip pat sukūrė paramos puslapį Johno šeimai ir surinko daugiau nei 4 tūkst. svarų.

John Atkinson, 26 from Bury is the 3rd to be announced. I haven't seen his face on here & he need just as much attention. #ManchesterBombing pic.twitter.com/tin8O6vYdr

— Danielle Rothwell (@DLRothwell) May 23, 2017

Vyras gyveno Berio mieste, buvo populiarus ir mylimas šeimos bei draugų.

Georgina Callander

18-metė studentė Georgina Callander savo dievaitę Arianą Grande sutiko dar 2015 metais ir prieš koncertą daryta nuotrauka pasidalino socialiniuose tinkluose.

The 1st Manchester victim identified is Georgina Callander. She tweeted on Sunday that she was so excited to see Ariana Grande. So sad. RIP pic.twitter.com/9lyLwUtZ7i

— Kendall (20-27 ⚾️🔵) (@Seahawks_Fan95) May 23, 2017

Prieš pat renginį Georgina rašė, kad nekantrauja ir vėl apsilankyti Arianos koncerte.

Olivia Campbell

Pasak 15-metės motinos, Olivia buvo nuostabi, graži mergaitė.

Olivios šeima visą antradienį praleido jos desperatiškai ieškodami miesto ligoninėse ir tikėdamiesi, kad ji tapo viena iš daugelio nuo šeimų pasimetusių vaikų.

Unfortunately #OliviaCampbell has passed away as a result of the tragic #Manchester bombing. May she rest in peace ❤️ pic.twitter.com/gQhzfsylig

— 💎 (@gagsheaux) May 24, 2017

„Ilsėkis ramybėje mano mieloji mergaite.. atimta iš mūsų per anksti dainuoti su angelais. Visada šypsokis, mamytė tave labai myli“, - jautriai rašė sukrėsta Olivios mama.

Saffie Roussos

Aštuonmetė Saffie Roussos tapo jauniausia teroristinio išpuolio auka.

„Ji buvo visų mėgstama, o jos meilė ir gerumas bus ilgai prisimenamas“, - sakė mergaitės mokytojas Chrisas Uptonas, kuris taip pat patikino, kad naujienos apie mergaitės mirtį buvo didžiulis šokas, o visa mokykla siunčia Saffie artimiesiems didžiausią užuojautą.

Alison Howe ir Lisa Lees

Draugės, 45-erių Alison Howe iš Roytono ir 47-erių Lisa Lees iš Oldhamo, žuvo fojė laukdamos savo dukrų.

Abiejų žuvusių moterų 15-metės dukros liko sveikos.

7th person confirmed dead Alison Howe 44 years old 💔 Thoughts are with her friends and family 💕 #Manchester pic.twitter.com/HinnIXlMHc

— ✖️Chelsea Kent✖️ (@heyitschels93) May 24, 2017

Moterų žūtį patvirtino Alison Howe posūnis, kuris sakė, kad pirmadienio naktį iš jo bei jo sesės buvo atimta nuostabi ir mylinti motina.

9th confirmed dead Lisa lees 47 years old 💔 Thoughts are with her friends and family 💕#Manchester pic.twitter.com/ZfQdGlkKrh

— ✖️Chelsea Kent✖️ (@heyitschels93) May 24, 2017

Philipas Tronas ir Courtney Boyle

32-ejų metų Philipas Tronas ir jo partnerės dukra, 19-metė Courtney Boyle iš Geitshedas žuvo teroro atakos metu.

Courtney was seen wearing this jacket & was with her step dad Philip Tron #PrayforManchester #Manchester pic.twitter.com/McdypGJMsh

— sophie🌺 (@sophxportsmouth) May 23, 2017

Courtney mama sakė: „Mano pribloškianti, neįtikėtina, graži dukra, buvai mano akmuo, aš labai didžiavausi viskuo, ką tu pasiekei. Mano gražuoli, pašėlęs Philipai, tu mano pasaulį padarei laimingesnį, ir dabar abu esate mano angelai, skriejantys aukštai danguje“.

Wendy Fawell

50 metų mama iš Otley, Vakarų Jorkšyro, keliavo į koncertą su savo drauge, Caroline, ir jų vaikais. Caroline buvo sunkiai sužeista.

Wendy Fawell, 50 otley Leeds is still missing after the concert on #Manchester please keep retweeting pic.twitter.com/2FvpyZ7Y8o

— Rachel dove (@rachel8501943) May 23, 2017

Wendy sūnus, Adamas Fawellas, sakė, kad šeima yra sugniuždyta, pridurdamas: „mama buvo nuostabi moteris. Mums jos labai truks“.

