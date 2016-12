Ką žinome iki šiol:



- Užgrobikai sutiko paleisti visus įkaitus ir sudėti ginklus;

- Užgrobtame lėktuve buvo 111 keleivių ir 7 įgulos nariai;

- Lėktuvas nusileido Maltoje;

- Libijos vyriausybė patvirtino, kad lėktuvas užgrobtas ir nusileido Maltoje;

Maltos oro uostas dėl incidento uždarytas.

Libijos lėktuvą užgrobusieji sutiko paleisti visus įkaitus ir sudėti ginklus, skelbia „Malta Today“. Lėktuve A320, kaip jau buvo skelbta anksčiau, buvo 118 žmonių – 111 keleivių ir 7 ekipažo nariai.

Maltos ministras pirmininkas Josephas Muscatas socialiniame tinkle „Twitter“ praneša apie galimai įvykdytą lėktuvo užgrobimą. Pranešama, kad lėktuvas vykdė vidinį skrydį Libijos teritorijoje, tačiau buvo nukreiptas į Maltą. Saugumo ir skubios pagalbos pajėgos pasirengusios vykdyti nurodymus.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016

Kaip praneša leidinys „Times of Malta“, lėktuvas vykdė vidinį skrydį iš Libijos miesto Sebha į šalies sostinę Tripolį.

🔴#Libyan plane with 118 passengers on board lands in #Malta 'with two hijackers on board'

📸 pic.twitter.com/iwT52WWwaP— Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) December 23, 2016

Maltos oro uoste nusileidusio lėktuvo varikliai nebuvo išjungti, saugiu atstumu nuo lėktuvo jį apsupo karių pajėgos. Kol kas neatrodo, kad kas nors mėgintų prie lėktuvo priartėti. Remiantis skelbiamais pranešimais, lėktuve yra vienas užgrobikas, teigiantis, kad turi rankinę granatą.

Lėktuvą užgrobęs asmuo patikino esantis pasirengęs paleisti visus lėktuve esančius asmenis, išskyrus įgulos narius, jei bus patenkinti jo reikalavimai. Kol kas nėra žinoma, kokius reikalavimus jis kelia. Iš Libijos Sebha oro uosto į Tripolį skristi turėjęs lėktuvas į orą pakilo 10 val. 10 min. vietos laiku.

Hijacked airliner lands in Malta - two threaten to blow up the plane - https://t.co/f56cZHT9UZ pic.twitter.com/RDaMcEyCdW— Television Malta (@TelevisionMalta) December 23, 2016

Remiantis pateikiama informacija, du lėktuvą užgrobę asmenys grasina susprogdinti bombą.

Šis reisas reguliarus, vykdomas kiekvieną penktadienį. Kitas reguliarus skrydis iš Sebha į Tripolį vykdomas antradieniais.

Pastarasis rimtas incidentas, susijęs su lėktuvo užgrobimu, Maltoje įvyko 1985 m. lapkričio 23 d. Tada „EgyptAir” oro linijų lėktuvas „Boeing 737“ buvo taip pat nukreiptas į šią salą.

Po to sekė 24 valandas trukęs košmaras, pasibaigęs kruvinomis žudynėmis, kai Egipto karinių pajėgų būriai įsiveržė į lėktuvą. Per šias siaubingas žudynes mirė 62 lėktuve buvę asmenys. Gyvas liko vos vienas iš trijų lėktuvą užgrobusių asmenų. Jis stojo prieš teismą.

Prieš 43 metus tuometiniam Maltos ministrui pirmininkui Domui Mintoffui pavyko susitarti dėl 247 keleivių ir 8 skrydžio palydovų paleidimo. Šie asmenys buvo „Boeing 747“ lėktuve, kai lėktuvui skrendant virš Irako teritorijos jis buvo užgrobtas ir nukreiptas į Maltą.

Mainais į degalus keleiviai ir skrydžio palydovai tą kartą buvo paleisti. Lėktuvą užgrobė teroristai iš Palestinos. Vėliau lėktuvas iš Maltos oro uosto pakilo, o galiausiai jį užgrobę asmenys pasidavė.