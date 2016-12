Ką žinome iki šiol:



- Užgrobikai sutiko paleisti visus įkaitus ir sudėti ginklus, prasidėjo moterų ir vaikų išleidimas iš lėktuvo;



- Užgrobtame lėktuve buvo 111 keleivių ir 7 įgulos nariai;



- Lėktuvas nusileido Maltoje;



- Libijos vyriausybė patvirtino, kad lėktuvas užgrobtas ir nusileido Maltoje;



- Orlaivis pakilo iš Libijos. Ką žinome iki šiol:- Užgrobikai sutiko paleisti visus įkaitus ir sudėti ginklus, prasidėjo moterų ir vaikų išleidimas iš lėktuvo;- Užgrobtame lėktuve buvo 111 keleivių ir 7 įgulos nariai;- Lėktuvas nusileido Maltoje;- Libijos vyriausybė patvirtino, kad lėktuvas užgrobtas ir nusileido Maltoje;- Orlaivis pakilo iš Libijos.

Maltos oro uostas dėl incidento uždarytas.

Libijos lėktuvą užgrobusieji sutiko paleisti visus įkaitus ir sudėti ginklus, skelbia „Malta Today“. Lėktuve A320, kaip jau buvo skelbta anksčiau, buvo 118 žmonių – 111 keleivių ir 7 ekipažo nariai.

Pasirodė pirmosios nuotraukos, kaip iš lėktuvo buvo išleidžiamos moterys ir vaikai, o vėliau visi keleiviai paleisti.

DIRETT: Ajruplan maħtuf jinżel f'Malta - JINĦELSU L-EWWEL GRUPP TA' PASSIĠĠIERI - https://t.co/JraM3BTRHF pic.twitter.com/ZMpQKyWyy9— Television Malta (@TelevisionMalta) December 23, 2016

Maltos ministras pirmininkas Josephas Muscatas socialiniame tinkle „Twitter“ praneša apie galimai įvykdytą lėktuvo užgrobimą. Pranešama, kad lėktuvas vykdė vidinį skrydį Libijos teritorijoje, tačiau buvo nukreiptas į Maltą. Saugumo ir skubios pagalbos pajėgos pasirengusios vykdyti nurodymus.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016

Kaip praneša leidinys „Times of Malta“, lėktuvas vykdė vidinį skrydį iš Libijos miesto Sebha į šalies sostinę Tripolį.

🔴#Libyan plane with 118 passengers on board lands in #Malta 'with two hijackers on board'

📸 pic.twitter.com/iwT52WWwaP— Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) December 23, 2016

Papildyta 16.44. Naujausiais duomenimis, lėktuvą užgrobę asmenys paprašė politinio Maltos prieglobsčio ir kartu su pilotais išėjo iš lėktuvo.

Po daugiau kaip valandos stovėjimo ant tūpimo tako, lėktuvo durys atsidarė ir nusileido pirma moterų ir vaikų grupė.

„Pirmoji grupė keleivių – moterų ir vaikų, išleidžiama dabar“, – tviteryje pranešė premjeras J.Muscatas, vėliau pridūręs, kad iš lėktuvo išleidžiama iš viso 50 keleivių.

Bendrovės „Afriqiyah Airways“ lėktuvas „Airbus A320“ pakilo iš Sabhos Libijos pietuose ir vidaus reisu turėjo skristi į šios šalies sostinę Tripolį, bet buvo nukreiptas į Maltą.

„Afriqiyah“ lėktuvas, (skridęs) iš Sabhos į Tripolį, buvo nukreiptas ir nutūpė Maltoje. Saugumo tarnybos koordinuoja operacijas, – savo oficialioje Twitter paskyroje rašė premjeras. – Nustatyta, kad ... lėktuve buvo 111 keleivių: 82 vyrai, 28 moterys, 1 vaikas.” Lėktuve taip pat buvo septyni įgulos nariai.

Vėliau J.Muscatas pasikalbėjo su paskirtuoju Libijos premjeru Fayezu al Sarraju (Fajezu Saradžu) – šios Šiaurės Afrikos valstybės jaunos vienybės vyriausybės vadovu.

Maltos oro uoste lėktuvą ant tūpimo tako buvo apsupusios kariškių transporto priemonės. Iš pradžių visi į Maltą skridę lėktuvai buvo nukreipiami į oro uostus Italijoje; skrydžiai iš Maltos buvo atidėti.

„Vyksta derybos“

Pranešimai apie užgrobėjų skaičių buvo prieštaringi.

Šaltiniai Maltos vyriausybėje naujienų agentūrai AFP sakė, kad lėktuve buvo vienas užgrobėjas, kuris įgulai pasakė, kad turi granatą ir paleis keleivius tik jei bus įvykdyti jo reikalavimai. Kokie jie, kol kas neaišku.

Šaltinis Libijos vienybės vyriausybėje kalbėjo apie lėktuve esančius „užgrobėjus“.

„Vyksta derybos visų keleivių saugumui užtikrinti“, – sakė šaltinis, kuris nenurodė, kas derasi.

Šaltinis oro bendrovėje „Afriqiyah Airways“ sakė, kad du užgrobėjai grasino pilotams sprogstamuoju užtaisu, galbūt – granata.

Maltos tarptautinis oro uostas „Twitter“ pranešė, kad darbas jau atnaujintas.

Penktadienį buvo atidėti skrydžiai į Maltą iš Briuselio, Londono ir Paryžiaus. Lėktuvas iš Paryžiaus jau galėjo nutūpti, rodo internete skelbiami oro uosto duomenys.

Visi skrydžiai iš Maltos buvo pažymėti kaip vėluojantys.

Maltos oro uoste nusileidusio lėktuvo varikliai nebuvo išjungti, saugiu atstumu nuo lėktuvo jį apsupo karių pajėgos. Kol kas neatrodo, kad kas nors mėgintų prie lėktuvo priartėti. Remiantis skelbiamais pranešimais, lėktuve yra vienas užgrobikas, teigiantis, kad turi rankinę granatą.

Lėktuvą užgrobęs asmuo patikino esantis pasirengęs paleisti visus lėktuve esančius asmenis, išskyrus įgulos narius, jei bus patenkinti jo reikalavimai. Kol kas nėra žinoma, kokius reikalavimus jis kelia. Iš Libijos Sebha oro uosto į Tripolį skristi turėjęs lėktuvas į orą pakilo 10 val. 10 min. vietos laiku.

Libijos lėktuvo pagrobėjai pareiškė priklausą anksčiau negirdėtai „Al-Fateh al-Jadid“ grupuotei

Penktadienį Maltoje nusileidusio Libijos aviacijos kompanijos „Afriqiyah Airways“ lėktuvo pagrobėjai pareiškė priklausą anksčiau negirdėtai „Al-Fateh al-Jadid“ grupuotei, praneša televizijos kanalas „Sky News Arabia“.

Patikslintais duomenimis, pagrobtame laineryje yra 111 keleivių: 82 vyrai, 28 moterys ir vienas vaikas.

Maltos televizija informavo, kad nusikaltėliai turi kelias rankines granatas, jie grasina susprogdinsią lėktuvą.

Kaip pranešė žurnalistams Libijos vyriausybės atstovas, teroristai reikalauja leisti Bengazyje užblokuotiems jų šalininkams saugiai palikti miestą.

Hijacked airliner lands in Malta - two threaten to blow up the plane - https://t.co/f56cZHT9UZ pic.twitter.com/RDaMcEyCdW— Television Malta (@TelevisionMalta) December 23, 2016

Remiantis pateikiama informacija, du lėktuvą užgrobę asmenys grasina susprogdinti bombą.

Šis reisas reguliarus, vykdomas kiekvieną penktadienį. Kitas reguliarus skrydis iš Sebha į Tripolį vykdomas antradieniais.

Pastarasis rimtas incidentas, susijęs su lėktuvo užgrobimu, Maltoje įvyko 1985 m. lapkričio 23 d. Tada „EgyptAir” oro linijų lėktuvas „Boeing 737“ buvo taip pat nukreiptas į šią salą.

Po to sekė 24 valandas trukęs košmaras, pasibaigęs kruvinomis žudynėmis, kai Egipto karinių pajėgų būriai įsiveržė į lėktuvą. Per šias siaubingas žudynes mirė 62 lėktuve buvę asmenys. Gyvas liko vos vienas iš trijų lėktuvą užgrobusių asmenų. Jis stojo prieš teismą.

Prieš 43 metus tuometiniam Maltos ministrui pirmininkui Domui Mintoffui pavyko susitarti dėl 247 keleivių ir 8 skrydžio palydovų paleidimo. Šie asmenys buvo „Boeing 747“ lėktuve, kai lėktuvui skrendant virš Irako teritorijos jis buvo užgrobtas ir nukreiptas į Maltą.

Mainais į degalus keleiviai ir skrydžio palydovai tą kartą buvo paleisti. Lėktuvą užgrobė teroristai iš Palestinos. Vėliau lėktuvas iš Maltos oro uosto pakilo, o galiausiai jį užgrobę asmenys pasidavė.

Hijacked Afriqiyah Airways flight diverted to Malta https://t.co/bEAPwrpZts pic.twitter.com/Haor9Zr09n— Flightradar24 (@flightradar24) December 23, 2016

Libijoje chaosas viešpatauja nuo Muamaro Kadhafi nuvertimo 2011 metais. Konkuruojančios ginkluotos grupės varžosi dėl kontrolės skirtingose šalies dalyse.

Naujajai nacionalinės vienybės vyriausybei lojalios pajėgos neseniai perėmė pajūrio miesto Sirto, kuris nuo 2015 metų birželio buvo „Islamo valstybės“ bastionas, kontrolę.

Vakarų valstybės viltis dėl džihadizmo sustabdymo naftos turtingoje Libijoje siejo su vyriausybe, bet šiai nepavyko įtvirtinti savo valdžios visoje šalyje.

Šalies rytinį pakraštį kontroliuoja konkuruojanti valdžia, kurią remia maršalo Khalifos Haftaro (Chalifos Haftaro) pajėgos, kovojančios su džihadistais antrajame pagal dydį Libijos mieste Bengazyje.

Libijoje dirba tik vietos oro linijos, kurioms draudžiama įskristi į Europos oro erdvę. Iš Libijos lėktuvai skraido į Tunisą, Kairą, Amaną, Stambulą ir Chartumą.