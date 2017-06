M. Trump su sūnumi Barronu persikraustė į Baltuosius rūmus

Motina ir sūnus sulaužė tradiciją, po prezidento inauguracijos pasilikdami gyventi D.Trumpo imperijos dangoraižyje „Trump Tower“ Niujorke, kad berniukas galėtų užbaigti mokslo metus. Prezidentas tuo metu gyveno ir dirbo Baltuosiuose rūmuose.

„Laukiu atsiminimų, kuriuos sukursime savo naujuose namuose! #Kraustymosidiena“, – sekmadienį vakare tviteryje parašė pirmoji ponia, su sūnumi atvykusi į Baltuosius rūmus. Prie žinutės buvo pridėta Vašingtono monumento, matomo iš Baltųjų rūmų Raudonojo kambario, nuotrauka.

Prezidentas savaitgalį praleido savo privačiame golfo klube Bedminsteryje, Naujajame Džersyje. Jis kelis kartus yra sakęs, kad žmona ir sūnus į Baltuosius rūmus atsikraustys pasibaigus mokslo metams. Trečiadienį D. Trumpas švęs savo 71-ąjį gimtadienį ir, galima sakyti, gavo išankstinę dovaną.

M. Trump praėjusį mėnesį sakė, kad Barronas nuo rudens lankys vieną privačią mokyklą Merilande. Šiuo pranešimu buvo atsakyta į vieną iš klausimų, lydinčių neįprastą Trumpų šeimos gyvenimo modelį. Juo taip pat buvo užsiminta apie atsikraustymą į Baltuosius rūmus.

Dar buvo likęs klausimas dėl datos, bet sekmadienį M. Trump atsakė ir į jį.

Pirmosios ponios atstovė Stephanie Grisham šias naujienas patvirtino elektroniniu laišku ir per „Twitter“.

„Tai oficialu! @FLOTUS (M. Trump) & Barronas persikraustė į DC (Kolumbijos apygardą)! #SveikiSugrįžęNamo“, – tviteryje parašė S. Grisham.

Barronas rudenį pradės lankyti šeštą klasę Šv. Andriejaus episkopalinėje mokykloje Potomake Merilande.

D.Trumpas dar turi keturis vyresnius vaikus: Donaldą jaunesnįjį, Ivanką, Ericą ir Tiffany, kuriuos pagimdė dvi jo buvusios žmonos. Ivanka Trump dirba tėvo patarėja Baltuosiuose rūmuose.

Melania Trump per vyro prezidentinę kampaniją dažniausiai vengdavo didelio dėmesio ir nedalyvavo administracijai pradedant darbą. Ji liko Niujorke ir didžiausią dėmesį skyrė Barronui. Tačiau palaipsniui ji didino savo matomumą Baltuosiuose rūmuose – pavyzdžiui, prisidėdavo prie prezidento per užsienio lyderių ir jų sutuoktinių vizitus, drauge vadovavo velykinei margučių ridenimo šventei, surengė kelis „solinius“ renginius.

Neseniai ji lydėjo prezidentą per jo pirmąją, devynias dienas trukusią užsienio kelionę, kurios metu buvo aplankyti Saudo Arabija, Izraelis, Italija ir Belgija. Tai buvo pirmas ilgas jos, kaip pirmosios ponios, pasirodymas dėmesio centre.

Looking forward to the memories we'll make in our new home! #Movingday pic.twitter.com/R5DtdV1Hnv

— Melania Trump (@FLOTUS) June 12, 2017