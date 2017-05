M. Trump pakartojo tai, dėl ko D. Trumpas anksčiau yra aršiai sukritikavęs M. Obamą

Tarsi po didinamuoju stiklu Saudo Arabijoje atsidūrė ne tik M. Trump, bet ir JAV prezidento dukra Ivanka Trump.

Sekmadienį pirmoji JAV ponia vyko į kelis individualius vizitus, o jos sutuoktinis nuo metu dalyvavo Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos inicijuotuose susitikimuose ir derybose.

M. Trump lankėsi „American International School“ Rijade ir „General Electric“ paslaugų centre, kur dirba tik moterys. Abu vizitus pirmoji JAV ponia pavadino didele garbe, akcentavo švietimo svarbą, o nuotraukomis pasidalino socialiniame tinkle „Twitter“.

Per tą laiką I. Trump sudalyvavo moterų teisėms skirtoje diskusijoje „Tuwaiq Palace“ erdvėje, į kurią buvo pakviesti pilietinės visuomenės lyderiai, garsios verslininkės ir Saudo Arabijos valdžioje dirbančios moterys, teigia Baltieji rūmai.

„Labai svarbu tiesiai iš vietos moterų išgirsti apie progresą, kurį pasiekė tiek pačios, tiek jų šalis, ir apie iššūkius, su kuriais vis dar tenka susidurti“, – sako Baltųjų rūmų atstovai.

Tiek Ivanka, tiek Melania, besilankydamos Saudo Arabijoje, atsisakė galvos apdangų, nors kadaise už tokį patį elgesį D. Trumpas buvo kaip reikiant sukritikavęs Michellę Obamą.

„Daug žmonių sako, jog nuostabu, kad M. Obama Saudo Arabijoje nusprendė būti be galvos apdangalo, tačiau jie pasijuto įžeisti. O priešų mums ir taip netrūksta“, – 2015 metais socialiniame tinkle „Twitter“ rašė D. Trumpas.

Many people are saying it was wonderful that Mrs. Obama refused to wear a scarf in Saudi Arabia, but they were insulted.We have enuf enemies

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2015