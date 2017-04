M. Le Pen kaltina Paryžiaus atakos „eksploatavimu“ saviems tikslams

Socialistas B. Cazeneuve'as apkaltino M. Le Pen „begėdišku baimės ir emocijų eksploatavimu grynai politiniams tikslams“, likus vos dviems dienoms iki Prancūzijos prezidento rinkimų pirmojo etapo.

Prieš imigraciją pasisakančio Nacionalinio fronto (FN) lyderė „siekia, ir taip daro po kiekvienos tragedijos, kad pasinaudotų ja“, kalbėjo ministras pirmininkas.

M.Le Pen turėtų būti viena iš favoritų, pateksiančių į lemiamą gegužės 7 dienos rinkimų turą.

Nacionalinio fronto viceprezidentas Florianas Philippot atsakydamas B. Cazeneuve'ui socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad premjerui jau „seniai derėjo atsistatydinti dėl (jo minčių) nenuoseklumo ir tikslumo stokos“.

Po išpuolio M. Le Pen pareiškė, kad „šis karas prieš mus yra nepaliaujamas ir negailestingas“, pridurdama, kad darbą baigianti socialistų vyriausybė ir jos dešinioji pirmtakė „padarė viską, kad mes pralaimėtumėme“ šią kovą.

M. Le Pen, kurią daugelis laiko už griežčiausias saugumo priemones pasisakančia kandidate, paragino Prancūziją „nedelsiant“ susigrąžinti savo sienų kontrolę iš Europos Sąjungos ir deportuoti visus užsieniečius, stebimus dėl galimų ryšių su teroristais.

Pasak B. Cazenueve'o, M. Le Pen „apsimeta nežinanti, kad būtent ši vyriausybė sugrąžino sienų kontrolę“ po 2015 metų lapkričio išpuolių Paryžiuje, per kuriuos žuvo 130 žmonių.

Jis pabrėžė, kad nuo to laiko per sienos kontrolės postus nepraleista 80 tūkst. žmonių, dar 117 žmonių buvo deportuota iš Prancūzijos dėl „teroristinės veiklos“.

B.Cazeneuve'as taip pat kritikavo respublikonų kandidatą Francois Filloną, kuris kartoja savo pažadą sukurti 10 tūkst. naujų darbo vietų policijoje.

„Ar galima tikėti kandidato (pažadais) šia tema, jeigu būdamas ministru pirmininku jis sumažino saugumo pajėgas 13 tūkst.“ pareigūnų 2007-2012 metais, pridūrė B. Cazeneuve'as, kuris iki gruodžio, kai tapo vyriausybės vadovu, dirbo vidaus reikalų ministru.

B.Cazeneuve'as taip pat priminė F. Fillono kampanijos pažadą sumažinti valstybės tarnautojų darbo vietų skaičių puse milijono, jeigu būtų išrinktas prezidentu.