M. Albright pareiškė esanti pasirengusi pereiti į islamą dėl D. Trumpo planų

Bataliono dydžio kovos dalinių dislokavimas Lenkijoje ir Baltijos šalyse bus posūkio taškas NATO istorijoje, pareiškė penktadienį buvusi JAV valstybės sekretorė Madeleine Albright per NATO šalių vadovų susitikimą surengtame ekspertų forume „NATO taikos gynyboje: 2016 ir vėliau“ (NATO in Defence of Peace: 2016 and Beyond).