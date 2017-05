M. Abbasas yra pasirengęs susitikti su Izraelio premjeru

Planuojama, kad per vėliau šį mėnesį prasidėsiančią pirmąją nuo inauguracijos kelionę į užsienį D. Trumpas vyks į Izraelį, o Palestinos lyderis savo ruožtu sakė, kad „greitai laukiame jo apsilankymo Betliejuje“, esančiame okupuotame Vakarų Krante. Manoma, kad JAV vadovas ten gali atvykti gegužės 23-ąją.

„Pasakėme jam, kad esame pasirengę bendradarbiauti su juo ir susitikti su Izraelio premjeru dėl jo (D. Trumpo) iniciatyvos kurti taiką“, – žurnalistams per derybas su Vokietijos prezidentu Franku-Walteriu Steinmeieriu sakė M. Abbasas.

Jis praėjusią savaitę susitiko su D. Trumpu Vašingtone ir dalyvavo pirmose bendrose derybose.

JAV prezidentas ketvirtadienį pranešė apie pirmąją savo kelionę į užsienį. Jis lankysis Saudo Arabijoje, Izraelyje, Vatikane – pagrindiniuose islamo, judaizmo ir krikščionybės centruose.

Izraelyje D. Trumpas turėtų lankytis gegužės 22 dieną, nors ši data dar nebuvo oficialiai patvirtinta.

Vienas JAV prezidento aukšto rango patarėjas praėjusią savaitę neatmetė galimybės, kad su vizitu jis gali apsilankyti ir Vakarų Krante, tačiau, pasak jo, viskas priklausys nuo saugumo padėties ir M. Abbaso, nes pastarasis turėtų imtis konkrečių žingsnių dėl taikos.

D. Trumpas siekia atgaivinti Izraelio ir Palestinos taikos derybų procesą.

JAV prezidentas praėjusią savaitę Baltuosiuose rūmuose priimdamas M. Abbasą, užtikrintai tvirtino, kad taikos susitarimas yra itin arti, ir neigė, kad dešimtmečius besitęsiantis konfliktas, kėlęs daug problemų jo pirmtakams, yra labai sudėtingas.

Ambasados perkėlimas

„Dar kartą jam pasakėme apie savo įsipareigojimą siekti taikos remiantis teisingumu, tarptautinėmis rezoliucijomis ir dviejų valstybių sprendiniu“, – antradienį sakė M. Abbasas.

Visgi D. Trumpas dėl Izraelio ir palestiniečių konflikto yra išsakęs prieštaringų minčių.

Vasarį susitikęs su B. Netanyahu prezidentas pareiškė nesantis prisirišęs prie dviejų valstybių sprendinio – kad turi egzistuoti Izraelis ir nepriklausoma Palestina.

Jis sakė, kad paremtų vienos valstybės idėją, jei ji garantuotų taiką. Toks jo pareiškimas patenkino Izraelio dešiniojo sparno atstovus, norinčius, kad jų šalis prisijungtų didžiąją dalį okupuoto Vakarų Kranto.

Be to, D. Trumpas per savo kampaniją pažadėjo perkelti JAV ambasadą Izraelyje iš Tel Avivo į ginčijamą Jeruzalės miestą. Tokia idėja sukrėtė palestiniečius, tačiau kol kas ji buvo atidėta.

Tuo pat metu JAV lyderis ragino Izraelį susilaikyti nuo nausėdijų plėtros Vakarų Krante. Ši problema jau seniai kelia nerimą palestiniečiams ir tarptautinei bendruomenei.

Vienas iš pagrindinių D. Trumpo patarėjų Jasonas Greenblattas kovą per savo vizitą regione jau buvo surengęs derybas, kuriose dalyvavo Izraelio ir palestiniečių atstovai.