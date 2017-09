Meras Ericas Garcetti žurnalistams sakė, kad penktadienį kilęs gaisras, kuris naktį nušvietė kalvas aplink šiaurinį Berbanko priemiestį, jau išdegino 2 tūkst. ha, ir pridūrė: „pagal pažeistus akrus, tai turbūt didžiausias gaisras per Los Andželo miesto istoriją.“ Gaisras Los Andžele yra vienas iš kelių didelių gaisrų šiuo metu siaučiančių JAV vakaruose. Federalinė vyriausybė paskelbė nepaprastąją padėtį Montanos ir Vašingtono valstijose, kur buvo evakuota tūkstančiai žmonių. Nepaprastoji padėtis tokiais atvejais yra skelbiama tam, kad būtų galima skirti ir mobilizuoti federalinius resursus kovai su gaisrais. Los Andžele E. Garcetti paskelbė vietinės reikšmės nepaprastąją padėtį ir kreipėsi į Kalifornijos gubernatorių Jerry Browną su raginimu padaryti tą patį valstijos lygiu. Kol kas Los Andželo gaisras sunaikino tris pastatus, tarp jų – du namus, ir privertė evakuoti žmones iš beveik 700 namų įvairiose miesto vietose ir kaimyniniame Glendeilyje, sakė ugniagesiai. Liepsnos buvo matomos kalvose keliuose Los Andželo rajonuose, taip pat ir Berbanke, kur įsikūrusios „Disney“ ir „Warner Bros.“ studijos. Mobilizuota daugiau kaip 500 ugniagesių, dar maždaug šimto ugniagesių, buvusių dislokuotų Hjustone Teksase padėti vykdyti gelbėjimo operacijas po uragano „Harvey“, buvo paprašyta grįžti. Gaisras, kurio tik 10 proc. yra kontroliuojama, kilo per ilgąjį JAV Darbo dienos, švenčiamos pirmąjį rugsėjo pirmadienį, savaitgalį, vakarinę šalies dalį užplūdus vasaros karščio bangai. Kai kurie keliai, vedantys į garsųjį Josemičio nacionalinį parką, taip pat – pėsčiųjų trasos, dėl gaisro buvo uždaryti. „Dėl gaisrų Josemityje tikėkitės prastos oro kokybės ir riboto matomumo“, – nurodoma parko interneto svetainėje. Pasak pareigūnų, didžiausią susirūpinimą kelia vėjas, nes jis gali dar labiau įpūsti liepsnas ir sparčiai ginti jas neprognozuojamomis kryptimis. Labiau į šiaurę esančioje Vašingtono valstijoje žmonės evakuoti iš daugiau kaip 4 tūkst. namų, kuriems pavojų kelia virtinė gaisrų, apėmusių iš viso 6 tūkst. hektarų. Kitą savaitę valstijoje prognozuojama aukšta oro temperatūra, kuri galėtų komplikuoti kovą su gaisrais. Didžiuliai miškų gaisrai taip pat privertė vykdyti evakuacijas kaimyniniame Oregone. Montanoje, kur beveik rekordinė oro temperatūra, vėjas ir nepakankamas kritulių kiekis sudarė sąlygas, palankias ugniai plisti, siaučia daugiau kaip 20 gaisrų.

