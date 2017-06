Londono išpuolis: žinomos užpuolikų tapatybės

Praėjusį šeštadienį 21.58 val. (23.58 val. Lietuvos laiku) mikroautobusas rėžėsi į minią ant Londono tilto, paskui iš jos išlipę teroristinės organizacijos „Islamo valstybė“ (IS) kovotojai puolė žmonės peiliais.

Londono policijos atstovas Markas Rowley teigė, kad 36 žmonės pateko į ligoninę su įvairiais sužeidimais, o 21-o asmens būklė kritinė.

Tarp sužeistųjų – ir keturi užpuolikus mėginę sustabdyti policininkai, du iš jų sunkiai sužeisti.

Visi 3 ataką vykdę teroristai buvo nukauti vietoje.

Teroristinis judėjimas IS vėliau prisiėmė atsakomybę už šį kruviną išpuolį Londone.

Pirmadienį ryte policija pranešė, kad pareigūnai apieškojo du butus rytinėje Londono dalyje, Newhamo ir Barkingo rajonuose.

Po sekmadienį ryte įvykusio reido bute Barkingo rajone, kuriame, policijos nuomone, gyveno užpuolikai, suimta 12 asmenų. Kiek vėliau paleistas 55 m. vyriškis. Bute Barkingo rajone policija rado nuotoliniu būdu valdomų sprogmenų.

Įspėjo apie keistą elgesį

Pirma teroristų auka buvo kanadietė Chrissy Archibald. Artimųjų teigimu, ji gyveno tikėdama, kad visi žmonės turi būti gerbiami ir vertinami. Ch. Archibald dirbo benamių globos įstaigoje, vėliau išvyko į Europą pas sužadėtinį.

Canadian Chrissy Archibald moved to the UK to be with her fiancé, she was killed in #LondonBridgeAttacks pic.twitter.com/iKhXLR6Hgu — Daniele Hamamdjian (@DHamamdjian) June 4, 2017

Pasirodo, du žmonės teigė įspėję policiją dėl vieno užpuoliko elgesio.

BBC „Asian Network“ pavardės nenorėjęs viešinti vyras sakė, kad per pastaruosius dvejus metus vieno teroristo elgesys pasidarė įtartinas.

„Kalbėjome apie įvykusį išpuolį, o jis, kaip dauguma radikalų, viskam turėjo pateisinimą. Tą dieną supratau, kad reikia kreiptis į policiją“, – pasakojo vyriškis. Anot jo, policija nesiėmė jokių veiksmų.

Pirmadienį ryte atidarytas Londono tiltas ir metro stotelės, o išpuolio zona pirmadienį dar bus atitverta.

Antradienį 11 val. (vietos laiku) tylos minute bus pagerbtos išpuolio aukos.

Australijos ministras pirmininkas Malcolmas Tunbullas patvirtino, kad per išpuolį buvo sužeisti australai Candice Hedge iš Brisbeno ir Andrew Morrisonas iš Darvino.

Per ataką žuvo vienas prancūzas, septyni buvo sužeisti, informavo Prancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas Yvesas Le Drianas. Vieno prancūzo vis dar ieškoma.

Papasakojo, kaip viskas vyko

Liudininkas pasakojo, kad baltas mikroautobusas dideliu greičiu važiavo per Londono tiltą, paskui staigiai sustojo prie baro „Barrowboy and Banker pub“.

Baltą „Renault“ markės mikroautobusą neseniai buvo išsinuomojęs vienas užpuolikas.

Netrukus panika kilo už kelių šimtų metrų nuo Londono tilto esančiame Boro turguje. Remiantis ankstesniais pranešimais, iš netoli restorano „Brindisa“ incidentą sukėlusio mikroautobuso staiga iššoko peiliais ginkluoti vyrai ir puolė badyti pakelėje pasitaikiusius žmones, rašo The Guardian.

„Jie tiesiogine prasme spardė žmones kojomis, trankė kumščiais, tada išsitraukė peilius. Viskas priminė siaubingą chaosą“, – kanalui BBC pasakojo kraupaus įvykio liudininku tapęs vyras.

Užpuolikai judėjo link Sadarko katedros.

„Į juos įsistebeilijo viena moteris. Po akimirkos užpuolikai smogė jai peiliu, – pasakoja liudininkas. – Ant tiltu einančio kelio tai vienur, tai kitur gulėjo žmonės su krauju plūstančiomis žaizdomis. Vieni stengėsi padėti kitiems.“

Išpuolio akimirką 39-erių metų Owenas Evansas kartu su draugais sėdėjo bare „The Wheatsheaf“, esančiame netoli Stoney gatvės.

„Sėdėjau baro gilumoje. Staiga į vidų įsiveržė maždaug 30-ies žmonių minia. Visi stengėsi patekti į rūsį arba rasti kokį nors užkaborį. Tada lauke pasigirdo šūviai. Neatrodė, kad būtų šaudoma iš tikro ginklo: garsas labiau priminė fejerverko pokšėjimą. Tada pamatėme policijos šviesas ir visi pasislėpėme po stalais. Žmonės net apvertė stalus“, – prisimena O. Evansas.

„Laukėme maždaug 10 minučių. Visą tą laiką buvo girdėti maždaug kas porą minučių pasikartojantys šūviai. Kulka pataikė į kažkurį netoli durų buvusį žmogų. Nors tai ir spėlionės, manome, kad taip įvyko per atsitiktinumą. Languose matėme kulkų pramuštas skyles. Šalia sužeistojo buvę žmonės šaukdami kvietė medikus. Jie rėkė, kad žmogus mirtinai nukraujuos, kad būtinas gydytojas“, – pasakojo liudininkas.

Baro personalas, anot jo, pasielgė labai racionaliai: jie kaipmat užrakino duris, todėl niekas nepateko į vidų.

„Kiek vėliau [baro darbuotojai] liepė bėgti iš baro, o lauke stovėjęs ginkluotas policininkas taip pat ragino nedelsiant pasišalinti. Pasileidome gatve, pasukome kairėn, tada vėl bėgome keliu, kol pasiekėme Pietinį krantą. Labai ilgai teko laukti metro, bet galop grįžome namo“ – prisimena O. Evansas.

Tai jau trečias teroro išpuolis Jungtinėje Karalystėje per pastaruosius tris mėnesius. Kovą per išpuolį ant Vestminsterio tilto žuvo penki žmonės, po dviejų savaičių savižudis sprogdintojas nužudė 22 žmones.

Buvo sustabdyta rinkimų kampanija

Vyriausybės saugumo komiteto „Cobra“ susirinkime Theresa May pasmerkė išpuolį. Ji pabrėžė – turi baigtis ekstremizmo toleravimas Jungtinėje Karalystėje.

Pagrindinės britų politinės partijos sekmadienį po atakos Londone, sustabdė rinkimų kampaniją, bet ministrė pirmininkė sakė, kad ketvirtadienio rinkimai įvyks, kaip suplanuota. Vėliau kampanija vėl buvo atnaujinta.

Leiboristų lyderis Jeremy‘is Corbynas paragino policiją imtis visų reikiamų priemonių, kad tik būtų apsaugotos žmonių gyvybės.

Londono meras Sadiqas Khanas teigė, kad šalies sostinė netaps teroristų lopšiu.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad išpuolis Londone buvo siaubingos skerdynės, ir pridūrė, kad JAV visais įmanomais būdais pasirengusios padėti JK sulaikyti kaltuosius.

Jis taip pat parašė, kad pasaulio lyderiai turėtų nustoti būti politiškai korektiški ir visų pirma rūpintis žmonėmis. „Jeigu nebūsime gudrūs, bus tik blogiau“ - savo paskyroje rašė jis.

We must stop being politically correct and get down to the business of security for our people. If we don't get smart it will only get worse

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2017