Kaip skelbia nacionalinis Jungtinės Karalystės transliuotojas BBC, netoli Bekingemo rūmų budėjusius pareigūnus užpuolęs vyras buvo sulaikytas.

Pareigūnai užpulti ir sužaloti peiliu, tačiau medikų pagalbos jiems neprireikė – praneša metropoliteno policija. Įvykio vietoje budi pareigūnai.

Įtariamasis uždarytas į areštinę ir apkaltintas sunkiu kūno sužalojimu.

JUST IN: Man arrested near Buckingham Palace for allegedly assaulting police; 2 police officers injured, police say. https://t.co/QKRtchBPDP pic.twitter.com/8dT48eJiwD— ABC News (@ABC) August 25, 2017