Londone tūkstančiai demonstrantų protestuoja prieš „Brexit“

Tūkstančiai demonstrantų saulėtą šeštadienį susirinko Londono centre protestuoti prieš Didžiosios Britanijos planą pasitraukti iš Europos Sąjungos.

Daugelis eitynių „Unite for Europe“ (Vienykimės už Europą) nešė ES vėliavas. Ši demonstracija rengiama kelios dienos prieš Britanija oficialiai inicijuojant „Brexit“ procesą.

Premjerė Theresa May planuoja trečiadienį oficialiai informuoti Briuselį, kad Jungtinė Karalystė inicijuoja ES sutarties 50-ąjį straipsnį. Derybos dėl išstojimo sąlygų gali trukti iki dvejų metų.

Šios didelės eitynės Londone vyksta praėjus trims dienoms po kruvino išpuolio prie parlamento rūmų, kurį policija įvardijo kaip “„įkvėptą islamistų“ teroro ataką. Organizatoriai svarstė galimybę demonstraciją atidėti, bet galiausiai nuspręsta jos nestabdyti.

Organizatorių pranešime sakome: „Nebūsime įbauginti. Būsime vieningi ir solidarūs.“

Be to, eitynės Londone vyksta tą pačią dieną, kai Romoje susirinkę kitų 27 ES šalių lyderiai paminėjo Bendrijos steigiamosios sutarties 60-ąsias metines. Th. May šiame viršūnių susitikime pasirinko nedalyvauti.

Didžioji Britanija sprendimą trauktis iš ES priėmė pernai, per birželio 23 dieną surengtą referendumą.