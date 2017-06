G. Ho, kuris yra leidinio „Sunday Express“ verslo skyriaus redaktorius, buvo sužeistas peiliu į gerklę, kai pabandė apginti apsaugininką, stovėjusį prie „Southwark Tavern“ durų, rašo The Independent.

Savo paskyroje „Facebook“ svetainėje jis parašė apie incidentą: „Nežinau, ar bandymas įsikišti ir nutraukti muštynes prie „Southwark Tavern“ buvo kvailas, ar kilnus poelgis, bet žinau, kad negalėjau iš šono stebėti, kaip du š***iai puola vieną apsaugininką.“

I spoke to Geoff Ho yesterday, he is missing in London and we know he was stabbed. Please RT. Please. After any info. pic.twitter.com/wV1vQ18dRt— Isabelle Oderberg (@yodaberg) June 4, 2017