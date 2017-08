Londone autobusas įvažiavo į parduotuvę

Socialinėje žiniasklaidoje pasirodžiusiosiose nuotraukose matyti ant šaligatvio užvažiavęs ir į prekybos centrą „Poggen Pohl Kitchen Design Centre“ atsitrenkęs autobusas. Ant grindinio pabirusios stiklo šukės, o greitosios pagalbos medikai apžiūri antrame aukšte esančius keleivius.

Į įvykio vietą atvyko visos trys gelbėjimo tarnybos.

Dvi moterys įstrigo antrajame autobuso aukšte. Ugniagesiai sako, kad jos yra sąmoningos.

Double-decker smashes into shop in London. Passengers trapped on top deck... pic.twitter.com/JRtwDMKur9

