Londonas stabdo nepilnamečių pabėgėlių priėmimą

Šalis priims tik apie 350 Europoje atsidūrusių vaikų ir jaunuolių, vietoj planuotų 3 tūkstančių, ketvirtadienį pareiškė Teisingumo ministrė Amber Rudd.

To priežastis esą yra susirūpinimas, kad programa gali paskatinti tėvus siųsti savo vaikus į pavojingą kelionę į Europą.

„Tai veikia kaip akstinas. Tai padrąsina žmonių kontrabandininkus“, – parlamente kalbėjo A. Rudd.

Be to, anot jos, apklausus vietos tarnybas paaiškėjo, kad Didžioji Britanija neturi pajėgumų priimti daugiau kaip 350 be palydos atvykusių nepilnamečių.

Toks pareiškimas sukėlė didelį opozicijos ir civilinės visuomenės grupių pasipiktinimą.

Leiboristų deputatė Diane Abbott apkaltino vyriausybę palikus likimo valiai tūkstančius vaikų, kurie susiduria su ligomis, prekyba žmonėmis ir skurdu.

Kenterberio vyskupas Justinas Welby teigė esąs „nusiminęs ir šokiruotas“ šio sprendimo.

Buvusio premjero Davido Camerono vyriausybė pernai nusprendė Didžiojoje Britanijoje priimti 3 tūkstančius nepilnamečių pabėgėlių, atvykusių į Europą be palydos.

Iki šiol, vyriausybės duomenimis, šalyje apgyvendinta 200 nepilnamečių pabėgėlių.

Prie jų prisijungs dar 150 ir programa bus nutraukta.