LGBT būrys kovos su IS Sirijoje

Įsteigtas pirmas LGBT būrys, kuris kovos prieš IS. Būrys pavadintas „The Queer Insurrection and Liberation Army“ (liet. – Homoseksualų sukilimo ir išsivadavimo kariuomenė), sutrumpintai – TQILA. Apie šio būrio įkūrimą pirmadienį paskelbė anarchistų judėjimas „International Revolutionary People's Guerrilla Forces“ (IRPGF).

IRPGF priklauso „International Freedom Battalion“ (Tarptautinės laisvės batalionui), kurio nariai – užsienio kovotojai atvyko į Šiaurės Siriją kartu su kurdų „People’s Protection Units“ (Žmonių apsaugos būriai) būriais kovoti prieš IS.

Grupės pranešime tviteryje rašoma, kad nariai kovoja už moterų išsilaisvinimą, siekia lyčių ir seksualinės revoliucijos.



The IRPGF, the anarchist foreign fighter group with the #YPG/#PKK has formed "The Queer Insurrection and Liberation Army" (TQILA) subgroup. pic.twitter.com/ta0opKcyNQ

— Kyle Orton (@KyleWOrton) 24 July 2017