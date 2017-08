Witoldas Bankas „Twitter“ paskelbė atleidžiąs Lenkijos turizmo organizacijos vadovą Mareką Olszewskį iš pareigų dėl jo „skandalingų komentarų“, paskelbtų trečiadienio „Gazeta Wyborcza“ numeryje. Laikraštis citavo M. Olszewskį, kuris sakė norįs „garsinti Lenkijos kultūros vertybes“ ir, kad „nereikia rodyti vietų ir įvykių, susijusių su kitų valstybių istorija“. Pasak dienraščio, M. Olszewskis iš užsienio žurnalistams skirtos ekskursijos programos pašalino buvusią nacių mirties stovyklą Aušvicą ir POLIN Lenkijos žydų istorijos muziejų Varšuvoje. „Aušvicas ne turizmo produktas, o kančios ir gilių apmąstymų vieta, o mūsų tikslas garsinti Lenkiją kaip turistų lankytiną vietą“, – sakė M. Olszewskis. Per antrąjį pasaulinį karą daugiau nei milijonas žmonių, daugiausiai žydų, taip pat ir lenkų, rusų bei kitų tautybių žmonių, buvo nužudyti Aušvice.

