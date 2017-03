Lenkijos premjerė: skirtingų greičių Europa atneš chaosą

Teroristinio išpuolio prie Didžiosios Britanijos parlamento būtų buvę galima išvengti, jeigu patruliavusi policija būtų deramai pasirūpinusi „silpnąja vieta“, pareiškė keli britų parlamentarai, skelbia telegraph.co.uk. Be to prieš kelerius metus jo atžvilgiu buvo atliekamas tyrimas dėl smurtinio ekstremizmo. Tai patvirtino Th. May.