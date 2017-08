Pasak Varšuvos prokuratūros atstovo Lukaszo Lapszynskio, 24 metų vyras, kurio pavardė neskelbiama, bus apklaustas ligoninėje. Daugiau informacijos jis nepateikė. Tuo metu Varšuvos policijos atstovas Robertas Szumiata sakė, kad ketvirtadienį pareigūną peiliu užpuolęs vyras sužeidė jam veidą. Incidentas įvyko po to, kai dėl vyriškio keisto elgesio sunerimę aplinkiniai iškvietė jam policiją. Po kelių valandų netoliese turėjo įvykti amerikiečių roko grupės „Allah- Las“ koncertas. Ankstesnę dieną tos pačio grupės pasirodymas Nyderlanduose buvo atšauktas dėl teroro išpuolio grėsmės.

