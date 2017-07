Lėktuve to tikrai nesitikėjo: skrydžio metu ant galvos ėmė varvėti vanduo

Vaikinas skrido su tėvais iš Atlantos į Floridą. Leidinys „Daily Mail“ pavadino incidentą kankinimu vandeniu ir patikslino, kad gedimą salone keleiviai pastebėjo dar prieš skrydį ir pranešė įgulai, tačiau ši nesiėmė jokių priemonių.

Hey @Delta, be glad my father is such a good sport about sitting in water for a whole flight. Water falling from ceiling onto passengers. pic.twitter.com/u3904IYKWc

— Tommy (@TomassoLP) June 30, 2017