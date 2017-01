Lavinos nuniokotame Italijos kalnų viešbutyje per stebuklą išgelbėti keturi vaikai

Tai reiškia, kad visi keturi nelaimės metu trečiadienį minėtame viešbutyje buvę vaikai išgyveno.

Be to, per šią sniego griūtį nepaprastomis aplinkybėmis gyva liko viena keturių asmenų šeima.

Per stebuklą išvengęs sniego griūties, nes buvo išėjęs iki automobilio paimti vaistų savo žmonai, Giampiero Parete būgštavo, kad jo artimieji žuvo.

Laimei, jo žmona Adriana ir septynerių metų sūnus Gianfilipo buvo rasti gyvi penktadienio rytą ir nugabenti į saugią vietą.

Kai gelbėtojai ją kėlė iš sniego tunelio, moteris tik šnabždėjo: „mano dukra, mano dukra“. Tačiau būgštauta buvo neilgai, nes sutemus buvo pranešta, kad šešerių metų Ludovica (Liudovika) taip pat buvo išgelbėta.

Šios žinios netrukus buvo pavadintos beveik stebuklu.

Lavinos nuniokotame trijų aukštų viešbutyje „Rigopiano“, esančiame Gran Saso kalnagūbrio šlaito žemutinėje dalyje, besibaigiant dienai vis dar tebesitęsė sudėtingos išgyvenusiųjų paieškos.

Po griuvėsiais, be minėtų keturių vaikų ir moters, dar buvo rasti penki gyvi žmonės, o mažiausiai vienas jų – sužeistas.

G.Parete ir dar vienas asmuo buvo rasti ketvirtadienį. Kol kas buvo aptikti dviejų žmonių palaikai, o dar mažiausiai 13 asmenų laikomi dingusiais.

Tarp penktadienį rastų išgyvenusių nelaimę žmonių buvo ir Adriana bei jos sūnus Gianfilipo.

Iglu trobelės efektas

Vienas iš pareigūnų, aptikusių išgyvenusius asmenis, Marco Bini, sakė, kad gelbėtojų komanda suprato apie galimą jų buvimo vietą, kai pamatė dūmus, rūkstančius nuo laužo, kurį užkūrė žmonės, norėdami sušilti.

„Visų jų savijauta buvo nebloga, bet jie buvo sušalę, – sakė jis. – Tas laužas eikvojo deguonį, taigi mums pasisekė, kad juos radome.“

„Jų veidai viską atskleidė; atrodė, lyg jie būtų iš naujo gimę“, – pridūrė M.Bini.

Ugniagesių paskelbtame vaizdo įraše buvo matoma, kaip G.Parete sūnus išniro į dienos šviesą iš sniego tunelio ir jį pasveikino ir draugiškai galvą paglostė pareigūnai.

Pasak M.Bini, šis išgelbėjimas paliko vilčių, kad panašiose oro kišenėse gali būti rasta ir daugiau žmonių.

„Sniegas apsaugos visus, esančius viduje, kad per daug nesušaltų; jis izoliuoja kaip iglu trobelėje“, – pažymėjo jis.

Manoma, kad viešbutyje, kai jį užgriuvo didžiulė sniego lavina, buvo mažiausiai 25 žmonės, nors iš viso jų ten galėjo būti 34.

Kurtinantis lūžių garsas

Vėlyvą trečiadienio popietę, prieš viešbutį užgriūvant sniego lavinai, dauguma svečių ruošėsi išvykti.

Jie nutarė išvykti, nes anksčiau tądien regioną sukrėtė keli požeminiai smūgiai, tačiau dėl smarkaus snygio buvo užblokuoti keliai ir jų transportas vėlavo.

Penktadienį viešbutyje darbavosi daugybė kalnų policijos pareigūnų, ugniagesių ir kitų gelbėjimo tarnybų darbuotojų.

Jų darbas ėjosi itin lėtai, nes tolesni gelbėtojų veiksmai galėjo sujudinti sniegą, užgriuvusį viešbutį.





Pirmosios gelbėtojų grupės nariai atkeliavo ketvirtadienį apie 4 val. ryto, šliuoždami slidėmis per beveik dviejų metrų storio sniegą.

Jie atvyko kaip tik laiku, kad neleistų G.Parete ir kitam išgyvenusiam asmeniui, Fabio Salzettai, mirti nuo hipotermijos.

Pasak G.Parete, jis su šeima ruošėsi išvykti iš viešbučio likus kelioms valandoms iki nelaimės.

„Apmokėjome sąskaitą ir laukėme, kol sniego valymo mašina nuvalys kelią“, – sakė jis.

„Mano žmona pasiskundė, kad jai skauda galvą, taigi nuėjau iki savo automobilio paimti jai vaistų“, – sakė jis.

„Vos išėjęs pajutau tą vėją ir tada išgirdau kurtinantį lūžtančių medžių ir nuo kalno griūvančių kamienų garsą“, – pasakojo vyras.

„Tada po ta didžiule sniego banga ir puse kalno sugriuvo viešbutis. Mano automobilis buvo vienintelis nepaliestas dalykas, vos per kelis centimetrus“, – sake G.Parete.

Pasak nacionalinės civilinės apsaugos agentūros, trečiadienį įvykę žemės drebėjimai pasiglemžė keturias gyvybes, neskaičiuojant aukų viešbutyje.