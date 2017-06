Latvijos prezidentas R. Vėjuonis: NATO reikia dialogo su Rusija

Švedijoje į smurtą linkusių islamo ekstremistų skaičius per pastaruosius septynerius metus išaugo nuo 200 iki „tūkstančių“, penktadienį pranešė žvalgybos agentūra „Sapo“, pabrėždama, kad tik nedidelė jų dalis yra laikoma potencialiais teroristais.

Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Theresa May susitiko su nukentėjusiais per gaisrą Londono daugiabutyje, kur žuvo 30 žmonių. T. May aplankė aštuonias gaisro aukas gydomas Čelsio ir Vestminterio ligoninėje. Trys iš jų yra kritinės būklės.