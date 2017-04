Kuboje nukrito keleivinis lėktuvas, žuvo 8 žmonės

Žuvo 8 iš 39-ių lėktuvu skridusių žmonių, patvirtino Kubos kariuomenės atstovai. Lėktuvas pakilo iš Baracoa oro uosto šalies rytuose ir skrido į šalies vakarus. Nelaimė įvyko nuskridus apie 65 kilometrus.

Lėktuvas iš radarų dingo prie Las Terrazas miesto, Pina del Rio provincijoje.

Lėktuvas priklausė vietinei avialinijų kompanijai „Aerograviota“. Žiniasklaida praneša, kad lėktuvas galėjo nukristi vietovėje, kurią labai sunku pasiekti žeme.

We’re following reports of a crash of an Aerogaviota An-26 in Cuba, however it does not appear we have data for this flight.

