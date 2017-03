Kruvino išpuolio Londone liudininkas: mane ištiko šokas, mačiau tysantį kūną ir daug kraujo

Liudininkų teigimu, automobiliu važiavęs užpuolikas iš pradžių partrenkė kelis pėsčiuosius ant Vestminsterio tilto ir rėžėsi į vartus prie parlamento. Remiantis pranešimais, padurtas pareigūnas, tariamą užpuoliką pašovė ginkluota policija. Naujienų agentūros "Reuters" nuotraukose matomi ant tilto gulintys ir stipriai kraujuojantys žmonės.

44-erių metų Londono gyventojas Mattas Haikinas prisipažįsta, kad jį ištiko šokas, kai išvydo vaizdą, po ant tilto įvykusio smūgio.

„Mačiau automobilį, kuris akivaizdžiai pasuko iš kelio ir nusitaikė į tvorą prie Parlamento“, – sakė jis.

„Ėjau pro šalį ir mačiau šalia tysantį kūną ir gana daug kraujo. Aplinkui stovėjo žmonės. Netrukus išgirdau keletą šūvių. Tuo metu jau buvo aišku, kad tai nėra nelaimingas atsitikimas. Tai buvo kažkas kita“, – pasakojo londonietis.

Tada vyras patraukė pažiūrėti pro Vestminsterio rūmų vartus ir pamatė „daug uniformas vilkinčių žmonių“. „Man pasirodė, kad ant grindinio tysojo pora kūnų. Negaliu pasakyti, ar žmonėms buvo liepta gulėti, ar jie buvo sužeisti“, – kalbėjo vyras.

Viena liudininkių, Jayne Wilkinson sakė agentūrai mačiusi, kaip ši drama vyko.

„Mes darėme Didžiojo Beno nuotraukas, kai pamatėme į mūsų pusę bėgančius žmones; paskui pamatėme mnaždaug 40 metų azijietį su peiliu septyni ar aštuonių colių (iki 18-20 cm) ilgio, – pasakojo ji. – Tada pasigirdo trys šūviai; mes perbėgom gatvę į kitą pusę, atsigręžę pamatėme gulintį kruvina žmogų“.

„Jis vilkėjo lengvą striukę, tamsias kelnes ir marškinius, – pridūrė ji. – Jis bėgo pro tuos vartus parlamento link, o policija vijosi jį“.

Kitas įvykio liudininkas Rickas Longley sakė naujienų agentūrai „Press Association“ matęs, kaip vyras smogė peiliu policininkui prie Didžiosios Britanijos parlamento.

„Mes tiesiog ėjom stoties link. Pasigirdo garsus trenksmas – kažkoks vyrukas sudaužė automobilį ir parbloškė kelis pėsčiuosius“, – sakė jis.

„Jie ten tiesiog gulėjo. Tuomet prie gatvės kampo šalia vartų, priešais Didįjį Beną, susirinko ištisa minia, – pridūrė R.Longley. – Vienas vyrukas praėjo man iš dešinės, nešdamasis didelį peilį, ir pradėjo juo badyti policininką.“

„Dar niekada nesu matęs nieko panašaus. Negalėjau patikėti, ką pamačiau“, – pasakojo liudininkas.

Įstatymų leidėjas Adamas Holloway sakė naujienų agentūrai AP pamatęs bėgančius žmonės ir nedelsiant nubėgęs į savo biurą parlamento rūmuose, kur buvo jo darbuotojai.

„Šiuo metu daug mūsų yra užsirakinę su savo darbuotojais“, – sakė jis.

Buvęs Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis savo „Twitter“ paskyroje paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matomi sužeistieji, gulintys gatvėje prie Vestminsterio tilto.

R.Sikorskis, dabar dirbantis Harvardo Europos studijų centre, sakė matęs mažiausiai penkis ant žemės gulinčius žmones, „nuskintus automobilio“.

Jis sakė britų nacionaliniam transliuotojui BBC „girdėjęs, kaip maniau, paprastą (automobilių) susidūrimą. Pažvelgiau pro taksi langą – ten buvo parkritęs kažkoks žmogus, aiškiai smarkiai sužeistas“.

„Tuomet pamačiau antrą gulintį žmogų ir pradėjau filmuoti. Pamačiau dar tris gulinčius žmones; vienas jų smarkiai kraujavo“, – pasakojo R.Sikorskis.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sakė, esąs informuotas apie incidentą Londone prie Bendruomenių Rūmų.

„Kaip tik gaunu naujausią informaciją iš Londono, – sakė jis eidamas į Roosevelto kabinetą Baltuosiuose rūmuose. – Svarbi naujiena“.

Prezidentė: terorizmo griebiasi bailiaiPrezidentė Dalia Grybauskaitė smerkia teroro ataką Londone, per kurį peiliu subadytas policininkas, taip pat žuvo viena moteris.„Terorizmas yra bailių ginklas. Griežtai smerkiu siaubingą teroristinį išpuolį Vestminsterio širdyje“, - socialiniame tinkle Twitter paskelbė D.Grybauskaitė.Prezidentė taip pat pareiškė nuoširdžią užuojautą Didžiosios Britanijos karalienei Elžbietai II bei pareiškė tvirtą solidarumą su Jungtinės Karalystės žmonėmis.D.Grybauskaitė savo ir Lietuvos žmonių vardu palinkėjo sveikatos nukentėjusiems bei stiprybės jų artimiesiems.Prie Jungtinės Karalystės Bendruomenių Rūmų trečiadienį per incidentą peiliu subadytas vienas policininkas, užpuoliką pašovė ginkluoti policininkai. BBC skelbia, kad užpuolikas nukautas. Tuo metu ant gretimo Vestminsterio tilto automobilis mirtinai pervažiavo vieną moterį ir sunkiai sužeidė dar mažiausiai dešimt žmonių. Vienas medikų sakė, kad sužeidimai yra „katastrofiški“.Britų policija pranešė, kad prie parlamento rūmų įvykęs incidentas yra tiriamas kaip „teroristinis“.

Nukentėjo grupė prancūzų studentųPer automobilio išpuolį ant tilto nukentėjo grupė studentų iš Prancūzijos, rašo theguardian.co.uk.https://twitter.com/Polly_Boiko/status/844590137262723072

Atakoje galėjo dalyvauti du užpuolikaiBBC žurnalistas Danielis Sandfordas teigia, kad atakoje prie Parlamento rūmų galėjo dalyvauti ir antras užpuolikas. Jo teigimu, liudininkai pasakoja apie skustagalvį, baltaodį vyrą, kuris galėjo prisidėti prie atakos, tačiau šie duomenis kol kas nepatvirtinti oficialiai.Manoma, kad antrasis vyras galėjo sėdėti atakoje dalyvavusio automobilio keleivio sėdynėje.

Sužeista per dešimt žmonių.Greitosios pagalbos atstovai teigia, kad pagalba ant Vestminsterio tilto buvo suteikta mažiausiai 10-čiai žmonių, rašo CNN.

Žuvusiųjų skaičius augaPranešama, kad per ataką žuvo 3 žmonės – automobilio partrenkta pėsčioji, nudurtas policijos pareigūnas ir pats užpuolikas, kurį nukovė policija.

Žuvusiųjų skaičius gali padidėtiNepatvirtintais duomenimis, per ataką žuvo daugiau nei vienas žmogus. Policija kol kas nekomentuoja, kiek žmonių tiksliai žuvo ir nukentėjo per šį išpuolį.

Dėl išpuolio Londone atidėti nepriklausomybės debatai Škotijos parlamenteReaguodami į teroro ataką Londone, Škotijos parlamentarai trečiadienį nutraukė svarbius debatus dėl naujo referendumo, kuriame būtų prašoma atsakyti į klausimą, ar siekti Škotijos nepriklausomybės, Britanijai pasitraukus iš Europos Sąjungos.„Faktas, kad mūsų giminingame parlamente įvyko rimtas incidentas, turi įtakos šiems ypatingiems debatams“,– pasakė Škotijos parlamento posėdžiui Edinburge pirmininkavęs Kenas Macintoshas.

Iš upės ištraukta gyva moterisPranešama, kad iš Temzės upės specialiųjų tarnybų pastangomis gyva ištraukta moteris, įkritusią tuo metu, kai į žmones rėžės iautomobilis.https://twitter.com/chrisshipitv/status/844589483559452676

Policijai nepaklusęs vyras nušautas „Daily Mail" žurnalistas Quentinas Lettsas, kurio darbo vietos langai žvelgia tiesiai į nelaimės vietą, BBC patvirtino, kad policija nušovė vyrą.„Tas vyras kažką laikė rankoje, tas daiktas priminė lazdą ar kažką panašaus. Jį kalbino pora policijos pareigūnų, vilkinčių geltonas liemenes. Vienas iš pareigūnų staiga parkrito“, – pasakoja liudininkas.„Matėme, kaip tas juodai vilkintis vyras judina ranką taip, jog atrodo, kad badytų ar smūgiuotų pareigūnui. Kitas pareigūnas leidosi ieškoti pagalbos, kuri atvyko labai greitai. Įtariamasis pasileido bėgti link įėjimo į Parlamentą. Jis bėgo, nubėgo apie 13 metrų. Du civiliais rūbais vilkintys ginkluoti vyrai jam kažką šaukė, galbūt perspėjo, bet jis nesiklausė. Bėgo toliau. Tada jie paleido du ar tris šūvius, ir jis pakrito“, – sako Q. Lettsas.

Pareigūnai prašo vengti kai kurių vietų Skotland Jardo pareiškime teigiama: „Policijos pareigūnai prašo vengti šių objektų: Parlamento aikštės, Vaitholo gatvės, Vestminsterio tilto, Lambeto tilto ir Viktorijos gatvės“. Tai leis saugumo ir gelbėjimo tarnyboms likviduoti incidentą. Incidento vietoje dirba pareigūnai. Skelbiama, kad kol kas nelaimė įvardijama kaip teroristinis aktas ir taip bus tol, kol nepaaiškės kitaip.

Th. May nenukentėjo Žemųjų parlamento rūmų lyderis Davidas Lidingtonas, atsakingas už vyriausybės veiklą, sakė parlamentarams: „Regis durta vienam policininkui, po to ginkluoti policininkai įtariamą užpuoliką pašovė". Yra pranešimų apie daugiau smurtinių incidentų netoliese, sakė jis.Dauning Stritas pranešė, kad ministrė pirmininkė Theresa May nenukentėjo.Tuo metu policijos pareigūnai nurodė, kad gavo iškvietimą į vietą netoli Vestminsterio tilto dėl incidento su šaunamaisiais ginklais.„Mes buvome iškviesti apie 14 val. 40 min, gavę pranešimų apie incidentą ant Vestminsterio tilto. Šis įvykis laikomas incidentu su šaunamaisiais ginklais – policija yra įvykio vietoje", – nurodė britų policija tviteryje.Savo ruožtu britų žvalgybos tarnyba MI5 sako, kad dar sunku vertinti, ar šis incidentas gali būti siejamas su terorizmu.

D. Britanijos policija teigia, kad išpuolį kol kas traktuoja kaip teroro aktą BBC skelbia, kad užpuolikas nukautas. D. Britanijos policija patvirtino, kad šį incidentą kol kas traktuoja kaip teroro aktą, jeigu nepasitvirtins kita versija.