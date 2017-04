Mažiausiai 25 žmonės žuvo per sprogimą vienoje iš Egipto bažnyčių Tantos mieste, dar apie 60 buvo sužeista. Po kelių valandų nugriaudėjo ir antrasis sprogimas, skelbia BBC.

Pirmasis sprogimas įvyko Šv. Jurgio bažnyčioje Tantos mieste krikščionims švenčiant Verbų sekmadienį. Įvairūs televizijos kanalai skelbia, kad sužeista mažiausiai 60 žmonių. Žuvusiųjų skaičius išaugo iki 25, skelbia CNN.

Antrasis sprogimas priešais vieną Aleksandrijos bažnyčią įvyko praėjus vos kelioms valandoms po pirmosios tragedijos. Vietinė televizija skelbia, kad per antrajį išpuolį žuvo 11 žmonių.

Aleksandrijoje, pasak valstybinės televizijos, po sprogimo prie Šv. Morkaus bažnyčios pranešama apie „sužeistuosius“. Toje bažnyčioje Verbų sekmadienį mišias laikė Egipto koptų popiežius Tawadrosas II (Teodoras II).

Sprogimą Aleksandrijoje sekmadienį prie bažnyčios sukėlė savižudis mirtininkas, pranešė Vidaus reikalų ministerija.

Sprogdintojas mėgino prasiveržti į bažnyčią, kurioje Verbų sekmadienio apeigoms vadovavo koptų popiežius Tawadrosas II, bet policininkams neleidus jam patekti į vidų, jis susisprogdino lauke.

Pasak Koptų Bažnyčios pareigūno, Tawadrosas II iš šios bažnyčios išėjo dar iki sprogimo.

Policijos pareigūnas, nesėkmingai bandęs sustabdyti savižudį sprogdintoją bandantį detonuoti savo sprogmenį yra vienas iš žuvusiųjų Aleksandrijos bažnyčioje, skelbia BBC, remdamiesi vietos žiniasklaidos priemonėmis. Atsakomybę už abu išpuolius prisiėmė „Islamo valstybė“.

Ieškoma, ar nėra daugiau sprogmenų

BBC skelbia, kad Egipto saugumo pajėgos pasirengusios naujiems išpuoliams.

„Tai galėjo būti padėta bomba arba savižudiškas susisprogdinimas“, – po pirmojo sprogimo valstybiniam kanalui „Nile News“ sakė provincijos gubernatorius Ahmadas Deifas.

Egipto vidaus reikalų ministerijos atstovas generolas Tarekas Atiya naujienų agentūrai AFP pasakė, kad Tantoje įvykęs sprogimas nugriaudėjo netoli altoriaus.

Šiuo metu ieškoma, ar netoliese nėra padėta ir daugiau sprogmenų.

Popiežius Pranciškus, ketinęs dar šį mėnesį vykti į Egiptą, išpuolius pasmerkė.

Krikščionys ne kartą tapo taikiniu

Kol kas sprogimų priežastys nežinomos, tačiau pastaraisiais metais krikščionys ne kartą tapo islamistų taikiniu Egipte.

Krikščionys sudaro apie 10 proc. Egipto gyventojų.

