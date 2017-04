Sprogimas įvyko Šv. Jurgio bažnyčioje Tantos mieste krikščionims švenčiant Verbų sekmadienį. Įvairūs televizijos kanalai skelbia, kad sužeista mažiausiai 40 žmonių. Skelbiama, kad žuvusiųjų skaičius išaugo iki 21, skelbia CNN.

Kol kas sprogimo priežastys nežinomos, tačiau pastaraisiais metais krikščionys ne kartą tapo islamistų taikiniu Egipte.

Krikščionys sudaro apie 10 proc. Egipto gyventojų.

#Egypt #Tanta - Govt official confirms 13 killed and 31 injured so far. Toll could still rise. (Pic @oritperlov) pic.twitter.com/xrDGgge7mE

— Terror Events (@TerrorEvents) April 9, 2017