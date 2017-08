„Šiuoje byloje jums nederėtų švaistyti jėgų ir kalbėti apie kokį nors politizavimą, cenzūrą ir kitus dalykus. Tokios diskusijos yra visiškai netinkamos ir neturi nieko bendra su grynai finansiniais klausimais“, – sakė Rusijos prezidento Vladimiro Putino atstovas Dmitrijus Peskovas žurnalistams, pateikdamas pirmą išsamesnį Kremliaus komentarą apie šią bylą. Susiję straipsniai: Dešimtys Rusijos visuomenės ir kultūros veikėjų laiduoja už režisierių K. Serebrenikovą Rusijoje sulaikytas žymus teatro režisierius 47 metų K. Serebrenikovas dirba Rusijos sostinės Gogolio centro teatro meno vadovu. Jis kaltinamas 2011–2014 metais iš valstybės biudžeto pasisavinęs mažiausiai 68 mln. rublių (977 tūkst. eurų), kurie buvo buvo skirti režisieriaus Maskvoje įkurtam teatro projektui „Platforma“. Menininkas jam metamus kaltinimus vadina absurdiškais. Jeigu teismas pripažins jį kaltu, jam gresia iki 10 metų kalėjimo. Pasak D. Peskovo, režisieriui pareikšti kaltinimai tiesiog rodo, kad „už valstybės lėšas reikia atsiskaityti“. Ši byla sukrėtė šalies ir pasaulio kultūros bei meno bendruomenę. Daugelis K. Serebrenikovo suėmimą sieja su Rusijoje griežtėjančia valstybės vykdoma meno cenzūra. Vis tik D. Peskovas nesureikšmino paramos, kurios režisierius sulaukė iš savo teatro kolegų. „Kolegų parama... yra labai suprantama, bet šios paramos tikriausiai nereikėtų tiesiogiai sieti su klausimais, kurių tyrėjai turi Serebrenikovui“, – pareiškė jis. Garsioji Rusijos aktorė Čulpa Chamatova, anksčiau dalyvavusi viename V. Putino rinkimų kampanijos vaizdo klipe, taip pat užsistojo suimtą režisierių vienoje apdovanojimų teikimo ceremonijoje trečiadienį. „Mano kolegos, mano draugui skirtas namų areštas, mano požiūriu, yra visiškai neteisingas ir neteisėtas. Aš labai bijau“, – pareiškė ji. Teismo sprendimu, namų areštas K. Serebrenikovui skirtas iki spalio 19 dienos, nepaisant daugybės už jį laidavusių žinomų veikėjų, tarp kurių buvo milijardieriaus Michailo Prochorovo sesuo leidėja Irina Prochorova. Ji siūlėsi sumokėti bet kokio dydžio užstatą.

