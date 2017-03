„Teismas nutarė: pripažinti Navalną kaltu ir skirti bausmę - 20 tūkst. rublių baudą“, - paskelbė teisėja Alesia Orechova.

A. Navalnas pripažintas demonstracijos organizatoriumi, nes „viešai kvietė piliečius ateiti į Tverės gatvę ir (tokiu būdu) sutrikdė eismą bei pažeidė viešąją tvarką“, sakoma administracinės bylos nutartyje.

Opozicijos veikėjas savo kaltės nepripažino.

Numatoma, kad teismas artimiausiu laiku nagrinės kitą administracinę bylą dėl A.Navalno nepaklusimo policijos pareigūnams.

A. Navalnas, paskelbęs sieksiantis prezidento posto per ateinančiais metais vyksiančius rinkimus, buvo tarp maždaug 500 asmenų, sulaikytų policijos Maskvoje per masines eitynes – vieną didžiausių nesankcionuotų demonstracijų per kelerius pastaruosius metus.

Praeitą mėnesį A. Navalnas paskelbė išsamių duomenų, atskleidžiančių, kad premjeras Dmitrijus Medvedevas kontroliuoja nekilnojamojo turto imperiją per neskaidrių ne pelno organizacijų tinklą, ir paragino surengti šias eitynes.

Tas vaizdo pranešimas, paskelbtas portale „YouTube“, buvo peržiūrėtas daugiau kaip 11 mln. kartų, bet D.Medvedevas iki šiol niekaip jo nekomentavo.

Policijos duomenimis, Maskvoje surengtoje protesto akcijoje dalyvavo 7–8 tūkst. žmonių.

A.Navalnas buvo suimtas, kai ėjo į demonstraciją. Policija įsodino jį į mikroautobusą, kuriam minia mėgino neleisti išvažiuoti, o protestuotojai skandavo „Gėda!“ ir „Paleiskit jį!“

Policija nurodė areštavusi Maskvoje apie 500 žmonių, bet informaciją apie aktyvistų areštus renkantis tinklapis „OVD Info“ nurodė, kad sostinėje sulaikyti mažiausiai 933 asmenys, o dar dešimtys – per panašius protestus kituose miestuose.

Naujienų agentūra „Interfax“ paskelbė, kad Sankt Peterburgo centre buvo susirinkę apie 4 tūkst. demonstrantų, o 130 jų buvo suimti.

Kremliaus kritikui A. Navalnui už nepaklusimą policijai skirta 15 parų arešto

Maskvos teismas pirmadienį skyrė iškiliam Rusijos prezidento Vladimiro Putino režimo kritikui Aleksejui Navalnui 15 parų administracinio arešto už nepaklusimą policijai, kai jis ankstesnę dieną buvo sulaikytas per nesankcionuotą masinį mitingą Maskvoje, pranešė vienas naujienų agentūros „Interfax" korespondentas.

