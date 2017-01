Apsaugininkas Fatihas Çakmakas tapo vieną pirmųjų aukų per išpuolį naktiniame klube „Reina“. Įsiveržęs užpuolikas, ginkluotas granata ir automatiniu ginklu paleido šūvius į klube buvusius žmones.

Išpuolio metu žuvęs apsaugininkas dirbo ir tą kartą, kai gruodžio 10 dieną buvo įvykdytas išpuolis Stambulo futbolo stadione „Vodafone Arena“, per kurį, nugriaudėjus dviems sprogimams, žuvo 37 pareigūnai ir 8 civiliai, tačiau apsaugininkas po šios atakos liko gyvas, lemtingas jam tapo sekmadienio vakaras, per kurį išpuolis klube nusinešė jo gyvybę.

Atakos šalia futbolo stadiono metu automobilyje detonuota bomba buvo susprogdinta netoli autobusų, kuriuose sėdėjo policininkai, o gretimame parke susisprogdino savižudis mirtininkas.

Šio sekmadienio išpuolis naktiniame Stambulo klube „Reina“, į kurį Kalėdų senelio kostiumu vilkintis asmuo įsiveržė su ginklu ir paleido šūvius nusinešė jau 39 gyvybes, dar dešimtys buvo sužeisti.

Sekmadienio vakarą Stambulo policija išplatino įtariamojo užpuoliko nuotraukas, jo vis dar ieškoma

