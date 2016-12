Kraupi traukinio avarija Indijoje: yra žuvusių ir sužeistų

Avarija įvyko netoli vietos, kur praėjusį mėnesį per traukinio katastrofą žuvo 146 žmonės.

Trečiadienio nelaimė įvyko šalia Kanpuro Utar Pradešo valstijoje. Nuo bėgių nuvažiavo daugiau nei tuzinas traukinio vagonų.

Vietos pareigūnai sakė, kad nulėkę nuo bėgių kai kurie vagonai apvirto.

„Galime patvirtinti, kad žuvo du žmonės, o dar mažiausiai 38 buvo sužeisti. Nukentėjusieji pristatyti į aplinkines ligonines“, – naujienų agentūrai AFP sakė Kanpuro policijos generalinis inspektorius Zaki Ahmadas.

„Dar kažkiek keleivių patyrė nesunkius sužeidimus – jiems medikų pagalba buvo suteikta vietoje“, – pridūrė jis.

Nelaimė įvyko apie 5 val. 30 minučių vietos laiku.

Lapkričio 20 dieną netoli Kanpuro nuo bėgių nuvažiavus naktiniam keleiviniam 14 vagonų traukiniui, žuvo mažiausiai 146 žmonės.

Indijos geležinkelių tinklas - vienas didžiausių pasaulyje. Traukiniai tebėra pagrindinė tolimojo susisiekimo priemonė šioje didžiulėje šalyje, bet geležinkeliai yra prastai finansuojami, o pražūtingos avarijos gana dažnos.

2012 metais paskelbtoje vyriausybės ataskaitoje sakoma, kad kasmet Indijos geležinkeliuose žūva beveik 15 tūkst. žmonių.

Pastaruoju metu vyriausybė pasirašė virtinę sutarčių su privačiomis bendrovėmis, kad būtų modernizuoti pasenę šalie geležinkelių tinklai.

How Sealdah-Ajmer Express train accident happened near Kanpur - FULL DETAILS herehttps://t.co/hJMW9gtBGE pic.twitter.com/eq4zf38VRL— Zee News (@ZeeNews) December 28, 2016