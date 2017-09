Nors anksčiau tam prieštaravo kai kurie judėjimo nariai, jų pavadinime tebejuntama revoliucinė komunistinės partizanų grupuotės dvasia, taip pat išlieka toks pats akronimas. FARC 52 metus kariavo su Bogotos vyriausybe ir tik pernai buvo pasirašyta taikos sutartis.

„Daugumos mūsų kongreso sprendimu, patvirtinamas naujosios partijos pavadinimas – Bendrosios alternatyviosios revoliucinės pajėgos“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė FARC lyderis Rodrigo Londono. Susiję straipsniai: Kolumbijos vyriausybė: nauja taikos sutartis su FARC parengta ir nebus keičiama Nuo rugsėjo 1 dienos įsteigiama Kolumbijos FARC sukilėlių politinė partija FARC delegatai ištisą savaitę sprendė, kurie naujosios partijos atstovai bus keliami kandidatais į kitąmet vyksiančius visuotinius rinkimus. Svarbi užduotis buvo ir susitarti dėl partijos pavadinimo: kai kurie FARC lyderiai norėjo, kad jame liktų „revoliucijos“ elementas“, o kiti pageidavo sušvelninti grupuotės įvaizdį ir atsisakyti šio žodžio pavadinime. FARC kaip komunistinis judėjimas susiformavo 1964-aisiais per valstiečių sukilimą dėl teisių į žemę. Tais pačiais metais prasidėjęs pilietinis karas nusinešė 260 tūkst. gyvybių, 7 mln. gyventojų privertė palikti savo namus, dar 60 tūkst. žmonių dingo. Į konfliktą įsitraukė kelios kairiųjų sukilėlių grupuotės ir dešiniojo sparno partizanai. Smurtą šalyje, kuri yra didžiausia kokaino gamintoja pasaulyje, kurstė ir narkotikų kontrabandininkų karteliai.

R.Londono teigė, kad naujoji partija gins „demokratinį politinį režimą, garantuojantį taiką ir socialinį teisingumą, gerbiantį žmogaus teises ir garantuojantį ekonominį vystymąsi visiems mums, gyvenantiems Kolumbijoje“.

