Oro bendrovės „Turkish Airlines“ krovininis lėktuvas „Boeing 747“ nukrito ant gyvenvietės netoli Manaso oro uosto netoli sostinės Biškeko ir sugriovė prie 15 privačių namų.

Photos from local media depicting the crash site of #TK6491 . Reports of 16 people dead.

Kaip rodo preliminarūs duomenys, lainerio įgulą sudarė keturi žmonės.

Pasak šaltinio vyriausybėje, premjeras Sooronbajus Žejenbekovas išvyko į nelaimės vietą.

„Premjeras išvyko į (įvykio) vietą, respublikos štabas kol kas nesušauktas, laukiame“, – šaltinis sakė „Interfax“.

T. Batyrlijevas sakė vietos žiniasklaidai, kad per šia katastrofą taip pat buvo sužeisti mažiausiai aštuoni žmonės.

Devastating images from crash site of Turkish cargo plane. At least 16 killed. Many killed on the ground. Bishkek Manas (📷zanoza_kg) #TK6491 pic.twitter.com/UcVEWfbVN5— Tom Podolec CTV News (@TomPodolec) January 16, 2017