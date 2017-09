Kinijos aplinkos ministerija savo paskyroje socialinėje žiniasklaidoje paskelbė, kad prieš vidurdienį pradėjo „stebėti radiaciją“ prie šalies šiaurės rytų sienos. Nurodoma, kad atsakas į nepaprastąją situaciją yra „2 lygio“ iš keturių. Tai reiškia antrą aukščiausią lygį. Ministerija nenurodė, ar buvo užfiksuotas koks nors radiacijos padidėjimas. Toks sprendimas buvo priimtas po Šiaurės Korėjos pranešimo, kad ji sėkmingai išbandė vandenilinę bombą. Bandymo sprogimas buvo gerokai galingesnis nei ankstesni bandymai; jį pajuto Kinijos miestų gyventojai ir už šimto kilometrų nuo Šiaurės Korėjos sienos.

