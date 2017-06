Kijeve sprogus automobiliui žuvo ukrainiečių karinės žvalgybos darbuotojas

Sirijos rytuose mažiausiai 57 žmonės žuvo per JAV vadovaujamos koalicijos aviacijos antskrydžius, kurių taikiniu tapo vienas džihadistų grupuotės „Islamo valstybė“ (IS) kontroliuojamas kalėjimas, antradienį pranešė padėtį šalyje stebinti nevyriausybinė organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR).