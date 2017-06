Karvės mirtinai sutrypė multimilijonierių Oksfordo akademiką

Įsiutusių galvijų būrys B. Bellhouse‘ą užpuolė einantį netoli Guestling kaimo Rytų Sasekso grafystėje. Tragedija pasibaigęs incidentas įvyko pirmadienį (birželio 12 d.) maždaug 11.00 val. ryto (vietos laiku).

Netoliese besivaikščiojantis žmogus, išgirdę B. Bellhouse‘o pagalbos šauksmą, sklindantį nuo nedidelės XI a. kaimo bažnytėlės, nedelsdamas iškvietė greitosios pagalbos darbuotojus.

Atvykę paramedikai ir policija pamėgino profesorių atgaivinti, bet jo gyvybės, deja, išgelbėti nepavyko. Neužilgo, būdamas maždaug už 8 kilometrų nuo savo namų Vinčelsyje, mokslininkas mirė.

Profesorius buvo Leiboristų partijos nario ir buvusio mokslo ministro lordo Paulo Draysono uošvis.

Kartu su žentu B. Bellhouse‘as įkūrė farmacijos įmonę „Powderject“, tiekiančią naujo tipo adatos dūrio išvengti leidžiantį injekcijų preparatą, kurio veikimą užtikrina suslėgtos dujos.

Kiek vėliau įmonė ėmė specializuotis gripo vakcinos gamybos srityje, o 2003 metais už 524 mln. svarų sterlingų (maždaug 616,1 mln. eurų) buvo parduota JAV farmacijos įmonių grupei „Chiron“.

Toks karvių užpuolimo atvejis Didžiojoje Britanijoje šį mėnesį jau trečias. Pirmų dviejų aukos taip pat patyrė sunkius sužalojimus. Vienai Didžiajame Mančesteryje užpultai moteriai gyvuliai stipriai sužalojo ranką ir petį, o kita po karvių kanopomis pateko Vaito saloje ir taip pat gerokai nukentėjo.

The University is saddened to announce the tragic death of Professor Brian Bellhouse, who has died at the age of 80: https://t.co/KL6PSSOMp4 pic.twitter.com/XVqOAirrBG

— Oxford University (@UniofOxford) June 14, 2017