Nacionalinis uraganų centras (NHC) antradienį paryčiais nurodė, kad audros nešamo vėjo gūsiai siekia 220 km per valandą. „Numatoma, kad per artimiausias 48 valandas jie dar sustiprės", – perspėjo NHC. Antradienį paryčiais audros centras buvo 725 km į rytus nuo Pavėjinių salų; jis slenka vakarų kryptimi apie 20 km per val. greičiu, informavo NHC. „Prognozuojame, kad „Irmos" centras pasislinks arčiau arba pasieks dalį šiaurinių Pavėjinių salų antradienio naktį arba trečiadienį paryčiais", – nurodė NHC. 4-os kategorijos audra gali padaryti didelės žalos pastatams ir infrastruktūrai; tokio stiprumo uraganas gali lengvai nuplėšti namų stogus, išdaužyti langus ar išvartyti medžius. Dėl to kyla pavojus ir žmonių gyvybėms. Neseniai Teksasą ir Luizianą nusiaubė 4-os kategorijos uraganas „Harvey".

Meteorologų teigimu, kai „Irma“ pasieks Pavėjines salas, vandens lygis tose vietovėse bus trimis metrais didesnis nei įprasta, jūroje siautės „didelės ir griaunančios bangos“, o vietomis gali iškristi iki 25 cm lietaus. Puerto Riko, kur gyvena apie 3,5 mln. žmonių, gubernatorius Ricardo Rossello iškvietė Nacionalinę gvardiją ir paskelbė, kad buvo atidarytos laikinos pastogės, kur nuo audros galės pasislėpti iki 62 tūkst. šios JAV teritorijos gyventojų. Antradienį bus uždarytos visos Puerto Riko mokyklos. Kol kas dar neaišku, kokiu maršrutu keliaus uraganas „Irma“. Visgi manoma, kad jis turėtų praslinkti per Dominikos Respubliką, Haitį ir Kubą, o vėliau audra galbūt pasieks Floridą ir JAV Rytinę pakrantę.

