Karas Ukrainoje toliau šienauja civilių gyvybes

Ukrainos daliniai ir prorusiški separatistai „kasdien pažeidinėjo paliaubas“, - teigiama dokumente. Pavyzdžiui, reguliariai buvo naudojama sunkioji ginkluotė. HRMMU, be to, kritikavo konflikto šalių „beatodairiškus šaudymus“. Atakos bei per jas nukentėjusios mokyklos, ligoninės bei vandens tiekimo sistemos esą kelia susirūpinimą dėl civilių gyventojų.

HRMMU įspėjo, kad vasarą, kaip ir ankstesniais metais šiuo metų laiku, padėtis gali dar labiau paaštrėti.

Nuo konflikto Rytų Ukrainoje pradžios 2014 metų balandį, anot JT ataskaitos, žuvo iš viso 10 090 žmonių, tarp jų - 2 777 civiliai, ir beveik 24 000 buvo sužeisti. Daugiau kaip 1,6 mln. žmonių paliko savo namus. Ginkluotų grupuočių kontroliuojamose teritorijose, anot duomenų, gyvena apie 3 mln. žmonių.

Ukrainos vyriausybė ir Vakarai kaltina Rusiją aktyviai remiant separatistus. Maskvai tai neigia.