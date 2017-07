Karalienės priėmimas: išskirtinis reginys, įspūdinga puota ir griežtas protokolas

Tokio rango priėmimas neapsieina be žirgų traukiamų ekipažų, o Bakingamo rūmuose rengiamame bankete pasiūloma patiekalų iš specialiai sudaryto meniu. Dalyvauti tokiame priėmime – tai garbė, gerokai pranokstanti įprasto valstybinio vizito teikiamą prestižą, – juk vizituotojų daugybė, o Didžiosios Britanijos karalienė tik viena.

© Sipa / Scanpix

Tad kas gi laukia bet kurios šalies lyderio, gavusio kvietimą apsilankyti Didžiojoje Britanijoje su valstybiniu vizitu?

Viduramžius menančioje Vindzoro pilyje svečiai sutinkami pasiūlant visus įmanomus patogumus, rašoma BBC. Pagrindinis valstybinio vizito Jungtinėje Karalystėje tikslas – pagerinti santykius su kokia nors konkrečia šalimi, o to siekiama stengiantis maksimaliai patenkinti visus jos lyderio poreikius bei pageidavimus.

Laimė pasimėgauti tokia garbe nusišypso tikrai ne bet kam. Kiekvienais metais įvyksta ne daugiau kaip dvi užsienio valstybių vadovų viešnagės, per kurias rengiami karalienės aukščiausio lygio priėmimai. Kvietimai į priėmimus išsiunčiami iš anksto. Jais pasirūpina Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministerija, tačiau tai daroma Jos didenybės vardu.

Kadangi oficialiai kviečiančiąja šalimi laikoma karalienė, pakviestas valstybės lyderis apsistoja tik kurioje nors monarchei priklausančioje rezidencijoje: Bakingamo rūmuose, Vindzoro pilyje arba Škotijoje esančiuose Holirudo rūmuose.

Pastarieji verti didžiausio dėmesio. Lankantis Holirudo rūmuose garbiajam svečiui gali pasitaikyti galimybė apžiūrėti apartamentus, kuriuose gyveno Škotijos karalienė Marija Stiuart. Įsidėmėtina, kad iki pat šių dienų juos pavyko išlaikyti beveik nepakeistus.

Nuo ko prasideda iškilminga priėmimo ceremonija?

Į oro uostą karalienė, aišku, nevyksta. Ir ne vien todėl, kad yra solidų amžių pasiekusi dama: visų pirma, toks elgesys prieštarautų karališkajam protokolui, o visų antra... Argi karalienei laukti, kol nutūps kažkoks lėktuvas? Juk teisė naudotis monarcho valdžia teikiama Dievo, o štai prezidento galios nulemtos eilinių rinkėjų sprendimu.

Kad ir ne iš karto oro uoste, o kiek vėliau aukšto rango svečio laukia ypač iškilmingas sutikimas. Į pasitinkančiąją delegaciją be pačios karalienės įtraukiami patys garbingiausi karališkosios šeimos nariai.

Jei sutinkamą svetį numatoma apgyvendinti Bakingamo rūmuose, iškilmingas sutikimas vyksta priešais Raitosios gvardijos rūmus esančioje aikštėje, o vėliau pakviestasis prezidentas arba kitos šalies monarchas kartu su Jos didenybe žirgų traukiamais ekipažais vyksta į Bakingamo rūmus.

Žirgai tikrai nenuvargsta, nes abu minėti objektai yra visiškai netoli vienas kito.

Užsienio šalies lyderio atvykimo dienai einant į vakarą karalienė surengia svečio garbei skirtus Karališkuosius pietus.

Į juos pakviečiama dar maždaug pusantro šimto asmenų, tarp kurių – kultūros veikėjai, mokslo srities atstovai, diplomatai ir verslininkai, kokiu nors būdu susiję su šalimi, iš kurios atvyko garbusis svetys.

Dar prieš įnešant pirmą patiekalą Jungtinės Karalystės monarchė pasako svečio garbei skirtą tostą, o šis, savo ruožtu, padaro tą patį.

Kuo karalienė vaišina?

Vaišės tikrai būna išskirtinės.

Pavyzdžiui, per Kinijos lyderio Xi Jinpingo garbei surengtą banketą buvo patiektas otas su omarų putėsiais, o vėliau – elniena, iš karalienei priklausančio Balmoralo dvaro, aplieta maderos ir triufelių padažu.

Banketo svečiams taip pat buvo pasiūlyta paskanauti šokoladinio suflė su mangais ir citronais.

Apsikeitimas dovanomis

Per valstybinius vizitus priimta apsikeisti dovanomis.

Karalienei įteiktos dovanos tampa monarchijos, bet ne monarchės nuosavybe, todėl Jos didenybė gali jomis naudotis, bet negali jų, pavyzdžiui, parduoti arba padovanoti.

Tarkim, popiežius Benediktas XVI padovanojo karalienei Auksinės Loršo evangelijos – žymaus IX a. rankraščio – faksimilinę kopiją.

Atsidėkojant popiežiui buvo įteiktos karalienės kolekcijai priklausančių Hanso Holbeino piešinių kopijos.

O štai ankstesnis JAV prezidentas Barackas Obama padovanojo Elžbietai II „iPod“ leistuvą su karalienės valstybinio vizito JAV 2007 metais įrašais ir nuotraukomis.

Didžiosios Britanijos ministrui pirmininkui tada pasisekė kur kas mažiau: jam buvo įteiktas kompaktinių diskų su amerikiečių kino klasika tapusiais filmais rinkinys. Apmaudžiausia tai, kad filmai buvo įrašyti tokiu formatu, kurio Didžiojoje Britanijoje atkurti neįmanoma.

Protokolas – ne dogma, o instrukcijos

Rengiant valstybinio lygio priėmimus visada bandoma kuo labiau atsižvelgti į tai, kokios valstybės vadovą ketinama sutikti.

Tarkim, liepos 12 d. į Londoną atvyko Ispanijos karališkoji pora – karalius Felipe VI ir karalienė Letizia.

Garbūs svečiai be jokios ypatingos pompastikos nusileido Londono Lutono oro uoste, kuriame juos pasitiko karališkųjų reikalų tvarkytojas, Brookeborough vikontas.

Vėliau svečiai dalyvavo Bakingamo rūmuose surengtoje oficialioje priėmimo ceremonijoje, o tada Ispanijos karalius kreipėsi į Parlamento narius.

Elžbietos I valdymo laikais, kai Ispanijos karaliumi taip pat buvo Felipe, tik kitas, Anglijos ir Ispanijos santykiai buvo kiek labiau įtempti.

Nukrypdami nuo standartinės dienotvarkės, aukšto rango svečiai lankėsi Oksfordo universitete ir apžiūrėjo jame saugomas Ispanijos meno vertybes.

Turint omenyje, kad kitados Anglijos piratai su Elžbietos I palaiminimu labai sėkmingai siaubė ir skandino Ispanijos galionus, kolekcijos eksponatų turėtų būti išties nemažai.

Ne visada priima tik tuos, kuriuos nori

Būsimas JAV prezidento Donaldo Trumpo vizitas, kuriam nepritaria daugiau nei du milijonai britų, įteikusių Parlamentui atitinkamo turinio pasirašytą peticiją, jokiu būdu nėra unikalus ta prasme, kad kviečiamas asmuo nėra itin mėgstamas.

Pavyzdžiui, prieš Japonijos imperatoriaus Hirohito vizitą labai aiškiai pasisakė Antrojo pasaulinio karo veteranai.

Toliau pateiktas trumpas įvairių nesusipratimų sukėlusių valstybinių vizitų sąrašas.

Kinijos prezidento Xi Jinpingo vizitas 2015 metais

Saudo Arabijos karaliaus Abdullah vizitas 2007 metais

Buvusio Kinijos lyderio Hu Jintao vizitas 2005 metais

JAV prezidento George‘o W. Busho vizitas 2003 metais (tąsyk Londono gyventojai surengė protesto prieš karą Irake demonstraciją)

Rusijos prezidento Vladimiro Putino vizitas 2003 metais

Japonijos imperatoriaus Akihito vizitas 1998 metais

Rumunijos politinio veikėjo Nicolae Ceausescu vizitas 1978 metais

Japonijos imperatoriaus Hirohito vizitas 1971 metais

B. Obamos vizitas arba Britanijos protokolo pinklės

B. Obama, kad ir pažeidęs protokolo reikalavimus, vis tiek yra laikomas maloniu ir gerai išauklėtu žmogumi.

Kairuoliškų liberalių pažiūrų Didžiosios Britanijos spauda, nors ir demonstruoja priešišką nusiteikimą kalbėdama apie numatytą D. Trumpo valstybinį vizitą, visgi akivaizdžiai trina rankas.

Priežastis iš anksto džiūgauti – tikimybė, kad D. Trumpo elgesys visą priėmimą gali paversti tokiu realybės šou, kokio jau ilgai neteko matyti. Piktdžiugiškos vilties, kad taip nutiks, išties yra – juk net toks malonus ir išauklėtas žmogus kaip B. Obama padarė keletą protokolo atžvilgiu neleistinų klaidų.

O D. Trumpas ir pats į save žvelgia kaip į aukščiausio rango karalių, todėl jo vizitas Didžiojoje Britanijoje išties kelia šiokį tokį smalsumą.

Grįžtant prie B. Obamos padarytų liapsusų, galima paminėti, pavyzdžiui, tai, kad prezidentas nenustojo kalbėti po to, kai per banketą orkestras užgrojo „Dieve, saugok karalienę“, o jo žmona įsigudrino net patapšnoti Jos didenybei per nugarą.

Kad ir kaip būtų, į Didžiąją Britaniją atvykstančio D. Trumpo laukiama su nekantrumu. Belieka tikėtis, kad prezidentas nenuvils.