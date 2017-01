Kandidatas į Prancūzijos prezidentus F. Fillonas ir jo žmona davė parodymus prokuratūroje

Sutuoktiniai atvyko į finansų prokuratūros pastatą Nantere antroje dienos pusėje.

Pažymima, kad jie buvo apklausti atskirai.

Ketvirtadienį prokuratūra pradėjo tyrimą Penelopės Fillon atžvilgiu, ji kaltinama valstybės lėšų išeikvojimu ir finansiniu piktnaudžiavimu.

Kaip teigia leidinys „Le Canard enchaine“, F. Fillonas per kelerius metus išmokėjo savo žmonai Penelopei 500 tūkstančių eurų, fiktyviai įforminęs ją savo padėjėja Nacionaliniame Susirinkime. Savaitraščio duomenimis, F. Fillono žmona nedirbo jokio konkretaus darbo, 1992-2002 metais tariamai eidama tas pareigas, į kurias ji buvo paskirta.

Pasak žiniasklaidos, kandidato į Prancūzijos prezidentus sutuoktinė per mėnesį gaudavo 6,9-7,9 tūkstančio eurų. Didelė suma jai buvo išmokėta 2012 metais, kai F. Fillonas paliko ministro pirmininko postą. Be to, ji kas mėnesį gaudavo po 5 tūkstančius eurų nuo 2012 metų gegužės iki 2013 metų gruodžio iš žurnalo „La Revue des deux mondes“, kurio savininkas yra senas F. Fijono draugas, nors, iš visko sprendžiant, irgi nedirbo ten jokio darbo.

Pats kandidatas į prezidentus nepripažįsta kaltės ir tikina, kad gandus apie tariamus pažeidimus skleidžia jo politiniai priešininkai.