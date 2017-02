Kampanijoje už atsiskyrimą nuo JAV – įžūlus Rusijos pirštas

Turint omeny, kad Kalifornijos santykiai su JAV prezidentu Donaldu Trumpu ir taip įtempti, L. Marinelli inicijuota akcija pastaraisiais mėnesiais sulaukė išties nemažai dėmesio žiniasklaidoje, be to, didžiulio palaikymo, rašo „The Washington Post“ žurnalistas Adamas Tailoras.

Deja, 30 metų teturintis „Yes California“ prezidentas vis susiduria su viena apmaudžia problema: žmonės nuolat klausinėja, kodėl jis gyvena Rusijoje.

„Tai, kad Jekaterinburge dėstau anglų kalbą, nereiškia, jog Rusijos vyriausybė rezga kokį nors konspiracinį planą arba remia mūsų kampaniją, – vasario pradžioje tvirtino bute Jekaterinburge gyvenantis L. Marinelli, atsakydamas į gerokai jį suerzinusį klausimą dėl savo sprendimo apsigyventi Rusijoje. – Tai, kad lankiau kursus Sankt Peterburgo valstybiniame universitete 2007 arba 2008 metais ir pramokau rusų kalbos, nereiškia, kad pažįstu Vladimirą Putiną, baigusį universitetą 1975-aisiais.“

L. Marinelli paaiškino, kad 2007–2011 metais jis kartkartėmis pagyvendavo Rusijoje. Tuo metu susipažino su būsima savo žmona – Rusijos piliete. Pora apsigyveno San Diege, tačiau pasibaigus amerikiečio sutuoktinės vizos galiojimui, iškilo tam tikrų su JAV imigracijos sistema susijusių problemų.

Kaip aiškino L. Marinelli, jei ji būtų išvykusi iš JAV, galėjo netekti teisės 10 artimiausių metų vėl atvykti į šalį. Pernai rugpjūtį atsirado šiokios tokios vilties rasti sprendimą, kaip amerikiečio žmona, neturinti teisėtai gyventi JAV leidžiančio statuso, todėl negalinti išvykti ir vėl sugrįžti į šalį, galėtų aplankyti tėvynę. L. Marinelli rado butą Jekaterinburge ir vienam semestrui įsidarbino anglų kalbos mokytoju, todėl jam buvo išduota viza. Deja, vėliau, kaip teigia L. Marinelli, dėl imigracijos visgi iškilo tam tikrų keblumų, taigi, jo žmona negalėjo palikti JAV. Viskas baigėsi tuo, kad L. Marinelli teko vykti į Rusiją, o jo rusė žmona liko San Diege.

Situacija, kad ir keista, tačiau tikėtina

Galbūt variantą apie tikėtiną konspiracinę teoriją būtų galima ir atmesti, jei ne L. Marinelli ryšiai su Aleksandru Ionovu. Šis asmuo – Rusijos antiglobalistinio judėjimo iniciatorius. Jo suburta grupė palaiko visame pasaulyje kylančius įvairius separatistinius judėjimus. Pernai rugsėjį, gavusi finansinę Kremliaus paramą, ši grupė suorganizavo Vakarų separatistams skirtą renginį, kuriame be L. Marinelli dalyvavo ir kiti judėjimo „Yes California“ atstovai.

Straipsnio autoriui pavyko el. paštu gauti A. Ionovo patvirtinimą, kad Rusijos vyriausybė apmokėjo 30 proc. renginio organizavimo išlaidų, tačiau amerikiečių grupės, įskaitanti ir „Yes California“, jokių pinigų iš skirtosios sumos neva negavo. Tai, kad jo dalyvavimas renginyje liudija apie ryšius su Rusijos vyriausybe, griežtai neigia ir pats L. Marinelli.

Rusijos reikalų ekspertė Fiona Hill iš Vašingtone veikiančios organizacijos „Brookings Institution“ pastebi, kad istoriniai Rusijos santykiai su Kalifornija situaciją daro dar įdomesnę. „Dar XIX a. pradžioje Kalifornijoje buvo gana nemaža Rusijos kolonija ir Kremliui artimi veikėjai rodo gana didelį norą šį faktą eskaluoti“, – aiškina F. Hill. Ji įvardijo palankiai Kremliaus atžvilgiu nusiteikusio oligarcho Viktoro Vekselbergo interesus Fort Rose, buvusioje rusų gyvenvietėje dabartinės Sonomos teritorijoje.

L. Marinelli prisipažino, kad per prezidento rinkimus balsavo už D. Trumpą. Tai, anot jo, buvo taktinis sprendimas. „Turime susikurti savo misijai palankias aplinkybes. Manau, kad D. Trumpas – tai kasdienė šios misijos reklama“, – samprotavo Kalifornijos judėjimo iniciatorius.