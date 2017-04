Kaliningrado srityje suimti 12 asmenų, įtariamų ryšiais su islamo ekstremistais

Rusijos Kaliningrado srityje Federalinė saugumo tarnyba (FSB) suėmė 12 asmenų, įtariamų ryšiais su islamo ekstremistų grupuote, trečiadienio vakarą pranešė naujienų agentūros.

Kaip nurodo agentūra, Kaliningrado srityje suimti 12 asmenų, kaip įtariama, verbavusių žmones į Rusijoje uždraustą grupuotę „Islamo džihadas – Jamaat Mujahedeen“. Žiniasklaidos pranešimuose sakoma, kad šie žmonės yra kilę iš Centrinės Azijos šalių ir kad jos lyderis – 32 metų vyras.

„Nustatytas kuopelės vadas, ieškotas Uzbekistano teisėsaugos įtariant, kad jis yra įvykdęs ekstremistinio pobūdžio nusikaltimų. Jis duoda kaltę pripažįstančius parodymus, taip pat dėl savo giminaičių dalyvavimo teroristinėse organizacijose“, – naujienų agentūra „Interfax“ citavo vieną FSB atstovą.

Jokių ginklų arba sprogmenų pas sulaikytuosius nebuvo rasta.

FSB nurodė, kad sulaikytieji gyveno dviejuose butuose Karaliaučiaus centre ir dėjosi esą statybininkai. Kaip rodo preliminari informacija, jie verbavo savanorius dalyvauti Siriją krečiančiame pilietiniame kare džihadistų pusėje.

Tarp Lenkijos ir Lietuvos esanti Kaliningrado sritis yra strategiškai svarbi ir smarkiai militarizuota Rusijos teritorija; joje bazuojasi šios šalies Baltijos laivynas.

Rusija pastaruoju metus buvo sutelkusi dėmesį į džihadistų, kilusių iš postsovietinių Centrinės Azijos valstybių, keliamą pavojų. Anksčiau šį mėnesį Kirgizijoje gimęs mirtininkas Sankt Peterburgo metropolitene detonavo bombą, užmušusią 15 žmonių.

Be to, balandžio 7-ąją Švedijos sostinės Stokholmo centre vienas Uzbekistane gimęs vyras, kaip įtariama, nukreipė pavogtą sunkvežimį į minią per keturių žmonių gyvybių pareikalavusią ataką.