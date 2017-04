Kalifornijos vidurio mieste Fresne 39 metų vyras antradienį nušovė tris žmones, dar vieną sužeidė ir galiausiai buvo suimtas, pranešė pareigūnai.

Fresno policijos viršininkas Jerry Dyeris sakė žurnalistams, kad įtariamasis – afroamerikietis Kori Ali Muhammadas – sulaikomas šaukė „Allahu Akbar“ (Dievas visų didžiausias).

Tačiau pareigūnas sakė, kad šios žudynės neatrodo esančios teroro aktas, o tyrėjai aiškinasi, ar vyro veiksmus galima kvalifikuoti kaip nusikaltimą iš neapykantos.

Pasak J.Dyerio, K.A.Muhammadas, naudojęsis slapyvardžiu „Juodasis Jėzus“ ir ieškotas dėl praeitą savaitę įvykdyto neginkluoto apsaugininko nužudymo prie vieno motelio Fresne, savo „Facebook“ paskyroje skelbtuose pareiškimuose demonstravo neapykantą baltiesiems ir vyriausybei.

„Tai buvo atsitiktinis smurto aktas, – nurodė J.Dyeris. – Tai buvo neišprovokuotos atakos, šiandien įvykdytos asmens, norėjusio nužudyti žmonių.“

Policijos vadovas sakė, kad visos aukos buvo baltaodžiai vyrai ir kad visi ženklai rodo, jog K.A.Muhammadas veikė vienas.

Policijos atstovas Markas Hudsonas naujienų agentūrai AFP sakė, kad apie šį išpuolį informuotas Federalinis tyrimų biuras (FTB).

FTB atstovė atsisakė komentuoti ir paragino žiniasklaidą prašyti informacijos iš vietos policijos.

Aukas pasirinko atsitiktinai

Kalifornijos Fresno miesto centre tris žmones antradienį nušovęs afroamerikietis savo aukas – baltaodžius vyrus – pasirinko atsitiktinai, pranešė policija.

Tuos vyrus šaulys Kori Ali Muhammadas sutiko tame pačiame rajone, tačiau jie nebuvo susiję nei tarpusavyje, nei su užpuoliku. Pareigūnams jis prisipažino norėjęs iki suėmimo spėti nužudyti kuo daugiau baltaodžių.

Viena iš aukų – 34 metų dviejų mažamečių vaikų tėvas. Užpuolikas antradienį į jį šovė, kai vyras sėdėjo savo komunalinių paslaugų įmonės „Pacific Gas & Electric“ pikapo keleivio vietoje. Automobilio vairuotojas nenukentėjo, ir nieko nelaukęs nuvažiavo į policijos nuovadą, tačiau jo partnerio jau nebebuvo įmanoma išgelbėti.

Kita užpuoliko auka buvo 37 metų vyras, nušautas iškart po to, kai išėjo nešinas krepšiu su maisto produktais iš labdaros organizacijos „Catholic Charities“ pastato.

66 metų Stephenas Hughesas sakė, kad antradienį jis su žmona išskubėjo namo, kai kaimynas jiems pranešė, kad ant šaligatvio prie jo namų durų guli pledu užklotas lavonas.

„Atrodo kaip vyrukas, kuris nešėsi savo pirkinius namo iš parduotuvės“, – sakė S.Hughesas.

Trečioji užpuoliko auka buvo 59 metų vyras, nušautas stovėjimo aikštelėje prie „Catholic Charities“ pastato.

Fresno policijos viršininkas Jerry Dyeris sakė, kad „tai buvo neišprovokuotos atakos“.

Su K.A.Muhammadu antradienį buvo susidūrusios ir dvi lotynų amerikietės su vaiku, tačiau joms pasisekė išvengti nelaimės. Joms atsisėdus į automobilį ir bandant pasprukti užpuolikas nukreipė į moteris ginklą, bet nešovė.

Buvo patekęs į teisėsaugos akiratį

Policija vis dar ieško ginklo, kurį K.A.Muhammadas sakė numetęs ant drabužių krūvos. Pasak J.Dyerio, tą revolverį galėjo pasiimti kas nors kitas.

Savo paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ įtariamasis ne kartą rašė „#LetBlackPeopleGo“ (Išleiskit juodaodžius), perfrazuojant vieną spiričiuelį. Be to, jis ragino „juoduosius karius“ „ruoštis“. Per pastarąją dieną jis parašė ištisą virtinę pranešimų.

K.A.Muhammadas rašė, kad jo „žudymo mastai smarkiai didėja kitoje pusėje“. Be kita ko, jis rašė apie „baltuosius velnius“, apie kuriuos jis kalbėjo ir savo hiphopo vaizdo klipuose, skelbtuose „YouTube“.

K.A.Muhammadas anksčiau buvo patekęs į teisėsaugos akiratį dėl šaunamųjų ginklų laikymo taisyklių pažeidimų, narkotikų, kaltinimų neteisėtu įkalinimu ir teroristinių grasinimų. Jis taip pat palaikė ryšius su gaujomis, tačiau jų nariu oficialiai nebuvo, nurodė policija.

Kaip rodo teismų registrai, 2005 metais vyriškis buvo apkaltintas kokaino laikymu su tikslu jį platinti. Federaliniai prokurorai teigia, kad tuo metu pas K.A.Muhammadą buvo rastas neteisėtai laikytas 9 mm pusiau automatiniu pistoletas ir du šautuvai.

Jis tvirtino esąs sutrikusios psichikos, o jo advokatas reikalavo atlikti ginamajam psichiatrų ekspertizę. Pasak teisininko, K.A.Muhammadas „yra ekscentriško būdo, turintis keistų įsitikinimų“.

Be kita ko, jis „patyrė klausos haliucinacijų, ir mažiausiai dukart buvo hospitalizuotas dėl psichinės sveikatos“, rašoma teismo dokumentuose. K.A.Muhammado advokatas tvirtino, kad jo klientas kenčia nuo „paranojos“, ir yra įsitikinęs, kad teisėsaugos sistema ir jo teisininkas yra prieš jį susimokę.