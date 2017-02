Kaliforniją talžo „oro bomba“: nufilmuota, kaip automobiliai krinta į smegduobes

Netoli Los Andželo dėl purvo nuošliaužų pavojaus buvo evakuota daugiau kaip 100 namų. Be to, pietinę Kalifornijos dalį užgriuvus Ramiojo vandenyno audrai, kuri buvo praminta „bombogeneze“ ir „oro bomba“, pradėjo vertis smegduobės ir nutrūko elektros tiekimas tūkstančiams žmonių, rašo „The Guardian“.

Los Andželo tarptautiniame oro uoste buvo atšaukta ar vėlavo daugiau kaip 300 skrydžių. Audra driekėsi toli į vandenyno gilumą ir penktadienio popietę buvo pasiekusi didžiausią savo jėgą. Manoma, kad ji tęsis iki šeštadienio popietės.

Vienas žuvęs vyras buvo rastas į vandenį panirusiame automobilyje dykumų mieste Viktorvilyje, kai patvinus vienai gatvei, buvo nuplautos kelios mašinos, sakė San Bernardino apygardos ugniagesių atstovas spaudai Ericas Sherwinas.

Antrą vyrą mirtinai nutrenkė elektros srovė, kai Los Andželo Šerman Oukso rajone per liūtį virtęs medis nutraukė elektros laidus, kurie užkrito ant vieno automobilio.

Kiek vėliau tame pačiame rajone atsivėrusi smegduobė prarijo du automobilius. Antrasis automobilis į smegduobę krito tiesioginio televizijos reportažo metu: žiūrovai galėjo stebėti, kaip jis svirduliuoja ant smegduobės krašto ir galiausiai į ją įkrenta.

A 20-foot sinkhole opened in a California residential road that had been under water for most of the day. https://t.co/vmdOjaGRsc pic.twitter.com/3vEeAkhsC2

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) February 18, 2017