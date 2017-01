Kadenciją baigiantis B. Obama ragina darbuotis išvien ir siekti permainų

Tradiciją kadencijos pabaigoje sakyti atsisveikinimo kalbas 1796 metais įvedė pirmasis JAV prezidentas George'as Washingtonas.

„Esminė idėja, lydėjusi mane per visą karjerą – kad įsitraukus ir susivienijus paprastiems žmonėms, viskas pradeda keistis į gera“, – sakė B.Obama per savo kassavaitinį kreipimąsi per radiją.

„Šis įsitikinimas yra šio branginamo amerikiečių savivaldos eksperimento branduolys. Būtent tai suteikia darbo ir tikslą kiekvienai naujai kartai“, – sakė jis.

B. Obama paragino klausytojus „prisiminti, kad Amerika yra istorija, pasakojama iš ilgesnio laikotarpio perspektyvos, kartais pertraukiama sunkumų, bet galiausiai parašyta kelių piliečių kartų, kurios kažkaip dirbo kartu, be fanfarų, kad suformuotų dar tobulesnę sąjungą“.

Tada B. Obama priminė keletą savo prezidentavimo metais pasiektų laimėjimų. Jis paminėjo sveikatos apsaugos reformą, karių sugrąžinimą namo iš Irako ir Afganistano, pasiektą susitarimą su Iranu dėl branduolinės programos bei „pasaulio sutelkimą dėl klimato sutarties“.

Vis dėlto „mūsų darbas nėra ir niekada nebus baigtas. Tai yra pilietybės įpareigojimas – idėja, kad žmonės, kurie myli savo šalį, uoliai dirbdami gali ją pakeisti“, sakė jis.

Havajuose gimęs B.Obama sakė pasirinkęs savo atsisveikinimo kalbą sakyti Čikagoje „ne tik todėl, kad tai mano gimtasis miestas, kur susipažinau su žmona ir kur sukūrėme šeimą, bet ir todėl, kad čia iš tikrųjų prasidėjo mano valstybės tarnautojo karjera“.

Baltieji rūmai nurodė, kad B.Obama bus pirmasis prezidentas, atsisveikinimo kalbos sakyti sugrįšiantis į savo gimtąjį miestą.

Demokratas B.Obama sausio 20 dieną Vašingtone perduos prezidento įgaliojimus respublikonui Donaldui Trumpui.