Kabule per mirtininko sprogdintojo išpuolį žuvo mažiausiai 24 žmonės

Pasak jo, visi žuvusieji ir sužeistieji yra civiliai.

Įvykio liudininkai sakė, kad mirtininkas tikriausiai taikėsi į vieną mikroautobusą. Kol kas nežinoma, ar ta transporto priemonė vežė vyriausybės darbuotojus. Pasak N. Danisho, įvykio vietoje dirba policijos tyrėjai.

Atsakomybės už šią ataką kol kas niekas neprisiėmė.

#BREAKING At least 24 killed, 42 wounded in Kabul bombing: official

— AFP news agency (@AFP) July 24, 2017