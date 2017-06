Ką sužinojome apie M. Trump iš debiutinės užsienio kelionės

Negailestingai tvirtas D. Trumpo rankos paspaudimas naujajam Prancūzijos prezidentui Emmanueliui Macronui atsidūrė antraštėse. Jo kalba naujojoje NATO būstinėje Briuselyje buvo įsimintina, ne ką mažiau dėmesio susilaukė ir šiurkštus Juodkalnijos lyderio nustūmimas, kai D. Trumpui prireikė prasibrauti pas pasaulio įtakingiausiuosius.

Tai buvo tikras, nesuklastotas D. Trumpas, vyras, kurį šalis įsimena dėl visų jo keistenybių, manieringumo ir vyriškumo demonstravimo, rašo CNN.

Vis tik ši kelionė itin daug ką atskleidė ir apie pirmąją JAV ponią M. Trump, su kuria žmonės vis dar mėgina susipažinti artimiau, nors jos sutuoktinis prie šalies vairo stovi jau keturis mėnesius.

Nuo tos akimirkos, kai M. Trump išlipo iš lėktuvo Saudo Arabijoje, tapo aišku, kad ji itin kruopščiai apgalvojo garderobą, pasitelkdama mados diplomatijos taktiką, tobulai taikytą kadenciją baigusio JAV prezidento žmonos Michelle Obama.

Atrodo, kad dizainerės Stellos McCartney kurtas juodos spalvos kombinezono tipo kostiumas sąmoningai pasirinktas dėl neįtikėtino panašumo į musulmoniškų šalių moterų dėvimą tradicinį drabužį abaya.

Viešnagei Izraelyje ji pasirinko baltus drabužius, o ši spalva žydų laikoma šventa, simbolizuojančia tyrumą ir taiką. Susitikimui su popiežiumi pasirinkti oficialūs juodi nėriniai ir galvos apdangalas. Briuselyje ji dėvėjo belgų dizainerio kurtą drabužį, o viešnagei Italijoje rinkosi garsiųjų „Dolce & Gabbana“ mados namų kurtus derinius.

Akivaizdu, kad M. Trump strategija itin atidžiai pasirinkti drabužius kiekvienam iš devynių dienų trukmės kelionės renginiui buvo itin sėkminga, o laikas, kurį ji sugaišo tam, kad gautų visą būtiną su protokolu susijusią informaciją iš Valstybės departamento, tikrai nenuėjo veltui.

Vis tik ši kelionė atskleidė šiokių tokių detalių tiek apie pirmosios ponios asmenybę, tiek apie jos santykius su sutuoktiniu. Kadangi M. Trump iki šiol pasirodė kaip itin nekalbi moteris, neverbaliniai jos siunčiami signalai itin iškalbingi.

„Kiekvieną kartą su dideliu susidomėjimu stebėjau, kaip ji išlipa iš lėktuvo, – sakė Anita McBride, Baltuosiuose rūmuose dirbusi su tuometine pirmąja ponia Laura Bush. – Iš lėktuvo išlipę jie atrodė kaip partneriai, ji – kaip antroji prezidento pusė, visiškai pasirengusi savo vaidmeniui.“

M. Trump laikėsi savosios dienotvarkės, iš anksto informavusi apie tai, kad ketina dalyvauti renginiuose ir priėmimuose nepriklausomai nuo savo vyro. „Žinoma, kaip pirmoji ponia tokio pobūdžio kelionėse ji ketina veikti atskirai, – patikino A. McBride. – Vis tik ji nuėjo dar toliau ir apie tai įspėjo dar nė neišvykusi į kelionę.“

M. Trump dalyvavo poroje savarankiškų išvykų, aplankė dvi vaikų ligonines, kur laiką leido spalvindama, skaitydama knygas ir netgi šypsodamasi, kai darėsi asmenukes su vaikais. Tokiu būdu pirmoji ponia parodė mielaširdingą savo asmenybės pusę, itin stipriai besiskiriančią nuo D. Trumpo asmenybės, kuris šio vizito metu lankėsi Artimuosiuose Rytuose, pirmą kartą atvyko į centrinę NATO būstinę ir dalyvavo Didžiojo septyneto (G7) viršūnių susitikimuose.

„Ji jau pademonstravo, kad nepaisant to, kad viešas kalbėjimas galimai nėra jai maloniausias dalykas (bent jau kol kas), dalykai, kuriuos ji daro, yra nesuklastoti ir leidžia pamatyti jos asmenybę, – patikino A. McBride. – Ji aiškiai ir labai atsargiai pasirinko, ką nori daryti ir kur nori nuvykti šios kelionės metu, ir tai dera su veikla, kuria ji užsiima tėvynėje. Ji renkasi dalykus, kurie jai iš tiesų rūpi.“

Dar A. Bride pridūrė, kad M. Trump galimai jaučiasi netgi komfortabiliau pasaulinėje arenoje, nes ji yra žmogus, augęs Slovėnijoje ir didžiąją dalį gyvenimo praleidęs užsienyje. „Štai iš kur ji yra, štai taip ji gali panaudoti asmeninę savo patirtį“, – patikino ji.

Kokia bebūtų tikroji priežastis, M. Trump itin sėkmingai neutralizavo dėmesį, kuris itin dažnai nukreipiamas vien tik į jos sutuoktinį.

Tiesa, viena išimtis pasitaikė: netikėta akimirka, kai ji išsisuko neleisdama D. Trumpui paimti ją už rankos. Be jokios abejonės, šis nutikimas buvo pastebėtas ir žaibišku greičiu apskriejo interneto platybes, suteikdamas galimybę žvilgtelėti į jųdviejų su D. Trumpu asmeninį gyvenimą ir santykius.

„Ant to raudonojo kilimo, ten buvo laukiama keturių žmonių, Trumpų ir Netanyahu’ų, – sako A. McBride. – D. Trumpas yra ryški asmenybė bet kokioje aplinkoje, taigi jis ėjo šiek tiek priekyje jos, o tai atėmė iš jos galimybę eiti su juo ir Netanyahu’ų pora šalia. Tad jis tarsi pastūmė ją ir tada suvokė, ką padarė. Jai tai nepatiko ir ji leido tai suprasti. Ji nebijo ginti savo nuomonės.“

Likusią kelionės dalį pora dažniau laikėsi susikibę už rankų nei nesilaikė. Penktadienio vakarą ji įkėlė nuotrauką, kurioje stovi šalia vyro ir žavisi Sicilijos saulėlydžiu.

„Manau, kad tas faktas, kad niekas iš tikrųjų nežino, kokie yra jų santykiai, išties daug pasako apie jų draugų lojalumą“, – teigia CNN bendradarbė ir istorikė Kate Andersen Brower, parašiusi knygą „First Women: The Grace and Power of America's Modern First Ladies“ (liet. Pirmosios moterys: šiuolaikinių Amerikos pirmųjų ponių grakštumas ir galia).

M. Trump strateginius pasirodymus rinkimų kampanijos metu ir netgi pereinamuoju laikotarpiu A. McBride vertina kaip užuominą, kad lojalumas gali būti viena iš jos santuokos sudedamųjų dalių. Prezidentui artimi žmonės tvirtina, kad šį bruožą jis itin vertina.

„Ji buvo šalia, kai jos labiausiai reikėjo, ypač spalio mėnesį, kai pasirodė vaizdo įrašas“, – tikina A. McBride. M. Trump ne tik gynė savo sutuoktinį, bet ir Filadelfijoje sakytoje kalboje itin akcentavo, kad ji iš tiesų yra jo pusėje.

„Manau, kad tai buvo jos patvirtinimas šaliai, kad ji myli savo vyrą, kad ji juo tiki, todėl ir jūs galite juo tikėti. Ji atlieka šį vaidmenį santuokoje dėl jo ir neprivalo daugžodžiauti, kad tai išreikštų“, – įsitikinusi A. McBride.

Fizinio atstumo tarp judviejų šioje tarptautinėje kelionėje nebuvimas taip pat yra užuomina, kaip viskas gali klostytis, kai pirmoji ponia šią vasarą visam laikui persikels į Baltuosius rūmus. Praėjusią savaitę jiedu daugiau buvo kartu, daugiau dienų iš eilės, nei būdavo nuo to laiko, kai D. Trumpas pradėjo savo rinkimų kampaniją ar paskui vienas persikėlė į Baltuosius rūmus.

„Manau, tas faktas, kad jie yra vienintelė pirmoji pora, gyvenanti atskirai, daug pasako, – mano K. Andersen Brower. – Jie gyvena atskirus gyvenimus ir nedemonstruoja, kad atrodytų, jog yra kitaip.“

Vis dėlto, galimybė šioje kelionėje per penkis miestus pamatyti Trumpų porą kartu, išryškino jos nepriklausomumą ir jo bravūrą – šis derinys pirmą kartą buvo pateiktas visuomenės akims.

„Galų gale, – sako A. McBride, – ši kelionė kur kas daugiau atskleidė, kokia ji yra kasdienybėje. Ir kad ji ketina būti labai aktyvia pirmąja ponia.“