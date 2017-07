Juokų laikas baigėsi: JAV turi vis mažiau pasirinkimų dėl Šiaurės Korėjos

Praėjusią savaitę, penktadienį įvykęs Šiaurės Korėjos raketos bandymas parodė, kad ši šalis potencialiai galėtų smogti svarbiausiems JAV miestams. Pastarasis raketos paleidimas sulaukė JAV, Kinijos, Japonijos ir Pietų Korėjos pasmerkimo. Šios šalys ragina persvarstyti santykių su Pchenjanu taktiką, turint omenyje sparčiai besivystančias jo branduolines galimybes.

Šiaurės Korėja „jau ir taip yra daugelio Saugumo Tarybos rezoliucijų objektas, kurias ji pažeidžia nebaudžiama“ - sakė N. Haley. Ji bedė pirštu į Kiniją, sakydama, kad „Pekinas turi nuspręsti, ar imsis gyvybiškai būtino žingsnio mesti iššūkį Pchenjanui“.

Jai antrino ir pats JAV prezidentas Donaldas Trumpas, kuris pareiškė esąs „labai nusivylęs Kinija“.

„Mūsų kvaili buvę lyderiai leido (Pekinui) užsidirbti šimtus milijardų dolerių per metus iš prekybos, tačiau jie Šiaurės Korėjos klausimu nepadarė dėl mūsų nieko, tik kalbėjo“, - parašė D. Trumpas savo tvyteryje.

