Jungtinės Tautos: Jemenui gresia visiškas žlugimas

S. O'Brienas kalbėjo JT Saugumo Taryboje, norėdamas pranešti, kad būtina imtis skubių veiksmų.

Jemenas atsidūręs pačiame humanitarinės krizės įkarštyje, beveik 7 mln. žmonių yra prie bado ribos. Be to, choleros protrūkis pražudė 500 žmonių. JT tikisi per ateinančius šešis mėnesius sulaukti dar 150 tūkst. choleros atvejų.

JT koordinatoriaus teigimu, Jemeno žmonių kančios nėra kažkoks atsitiktinumas arba jėgų, kurių negalime kontroliuoti, rezultatas, dėl jų kančių greičiau kaltas pasaulio galingiausių valstybių neveiksnumas.

„Jemeno žmonės, kol pasaulis stebi, kenčia nuo skurdo, ligų ir mirčių. Krizė ne ateina, ne grėsmingai artėja, ji šiandien jau yra čia“, - sakė S. O'Brienas.

Nepaisant dosnių pažadų, iš humanitarinei pagalbai reikiamų 2,1 mlrd. dolerių gauta tik 24 proc. šios sumos.

Pastaruosius dvejus metus Jemenas yra atsidūręs gniaužtuose kovų tarp tarptautiniu mastu pripažintam prezidentui, remiamam Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos, ištikimų pajėgų ir šiitų husių sukilėlių. Tuo tarpu, „Al Qaeda“ pasinaudojo šalyje tvyrančiu chaosu, kad sustiprintų savo pozicijas šalies pietuose ir pietryčiuose.

Nuo 2015 metų kovo žuvo daugiau kaip 8 tūkst. žmonių, iš kurių didžioji dalis yra civiliai. 44 500 kitų buvo sužeisti, apytikriai 18,8 mln. žmonių reikia humanitarinės pagalbos.