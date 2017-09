Šie A.Guterreso žodžiai, regis, buvo skirti Šiaurės Korėjos vadovybei ir Jungtinių Valstijų prezidentui Donaldui Trumpui, kuris anksčiau įspėjo, Vašingtonas atsakys „ugnimi ir įniršiu“, jei Pchenjanas toliau kels grėsmę Amerikai.

„Konfrontacinė retorika gali privesti prie nenumatytų pasekmių. Sprendimas privalo būti politinis“, – sakė JT vadovas žurnalistams.

„Tikėtinos karinių veiksmų pasekmės yra per daug siaubingos“, – pabrėžė jis.

A.Guterresas paragino JT Saugumo Tarybą parodyti vienybę ir sutarti dėl tolesnių žingsnių. Tai jis pareiškė kitą dieną po to, kai per skubiai sušauktą Saugumo Tarybos posėdį JAV, Rusija ir Kinija įsivėlė į žodinį konfliktą dėl Šiaurės Korėjos atlikto šeštojo ir kol kas galingiausio branduolinio bandymo.

Jungtinės Valstijos spaudžia imtis griežtesnių JT sankcijų prieš Šiaurės Korėją. Tuo tarpu Rusija ir Kinija ragina vesti dialogą su Pchenjano režimu dėl Korėjos pusiasalio denuklearizacijos.

Rusija tvirtina, kad griežtesnės sankcijos nepadės išspręsti krizės, ir palaiko Kinijos pasiūlymą vesti derybas su Pchenjanu, kad jis įšaldytų savo branduolinius ir raketų bandymus mainais į JAV ir Pietų Korėjos bendrų karinių pratybų sustabdymą.

JAV ambasadorė Nikki Haley pirmadienį atmetė šį pasiūlymą kaip „įžeidžiamą“.

„Kai priešiškas režimas turi į jus nukreiptą branduolinį ginklą ir ICBM (tarpžemyninės balistinės raketos), juk nesiimate veiksmų sumažinti savo apsaugą. Niekas to nedarytų. Mes tikrai nedarysime“, – teigė ji.

A.Guterresas sakė, kad jis neteikia pirmenybės kažkuriam iš šių pasiūlymų, tačiau pabrėžė, jog vieningas tarptautinės bendrijos atsakas yra vienintelis galimas kelias į diplomatinį krizės sprendinį.

„Saugumo Tarybos vienybė yra nepaprastai svarbi“, – sakė JT vadovas ir paragino šalis „parengti bendrą strategiją, kaip elgtis su KLDR (Šiaurės Korėjos) vyriausybe“.

A.Guterresas pasiūlė savo pagalbą ieškant sprendinio, tačiau pripažino, kad „JT svertai riboti“.

