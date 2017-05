Jungtinėje Karalystėje paskelbtas kritinis terorizmo grėsmės lygis

Toks sprendimas priimtas praėjus beveik parai po Mančesteryje koncerto metu įvykdytų sprogdinimų, nusinešusių bent 22 gyvybes.

Iki aukščiausio laipsnio pakeltas terorizmo grėsmės lygis reiškia, jog pareigūnai mano, kad nauja ataka yra neišvengiama. Artimiausiu metu Britanijos gatvėse bus dislokuoti kariai, remsiantys policiją, pranešė premjerė Theresa May.

„Yra galimybė, kurios negalime ignoruoti, kad esama didesnės asmenų grupės, susijusios su šia ataka“, - antradienio vakarą sakė ji.

Toks grėsmės lygis Didžiojoje Britanijoje paskelbtas pirmą kartą nuo 2007 metų, kuomet teroristai planavo atakas Londone ir Glazgo oro uoste.

PM Theresa May: UK terror threat level raised from severe to critical, which means further attack may be imminent https://t.co/I7YngSds2C pic.twitter.com/lcmoVQFUaI

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) May 23, 2017